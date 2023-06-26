"Укрзализныця" закроет около 70 станций: в чем причина

"Укрзализныця" закроет около 5% станций. Речь идет, в частности, о тех, которые не работают более пяти лет.

Об этом заявил член правления Вячеслав Еремин в интервью Rail.insider.

По его словам, вместо части станций планируется построить грузовые хабы.

"У нас есть четкое понимание закрытия станций, которые не работают вообще. Планируем это делать. Отмечаю, речь идет не о малодеятельных, а о тех участках, которые не использовались пять и более лет. Однако есть амортизация, расходы на их содержание, налог. на землю, хотя его сейчас и снизили до 0,25%, однако такие расходы есть", – отметил Еремин.

Также читайте Угроза ракетной атаки: Беларусь продлила запрет на полеты у границы с Украиной

По каждой из таких станций планируется находить отдельные решения, чему будет предшествовать тщательный анализ.

"Нам не нужна одна станция, на которую приедет один вагон. Мы создадим хаб, где будет 100 вагонов, а автомобили сделают первую и последнюю милю, довезут до всех точек груз. Не нужно будет много станций, поскольку будет разумное логистическое решение", – сказал Еремин.

Согласно статистике, в структуре УЗ 1402 железнодорожных станций, речь идет о закрытии около 70 из них.

Добавим, что "Укрзализныця" планирует вернуть военизированную охрану в поезда, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Кроме того, в Украине запустили пилотный проект женских купе, купить билеты уже можно в мобильном приложении, говорится в ТСН.

Читайте также: