"Укрзализныця" запускает беспересадочный рейс Австрия – Украина: расписание

С понедельника, 24 апреля, начнет курсировать новый беспересадочный вагон сообщением Вена – Чоп – Вена.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Расписание движения:

Отправляется беспересадочный рейс из Вены ежедневно в 16:42, Будапешт-Келете 19:19 – 19:40, прибытие в Чоп в 02:28.

После прохождения погранично-таможенного контроля, продолжайте свое путешествие на поезде №750 Ужгород — Киев, прибывающий в Чоп в 05:19, Мукачево 06:48 – 06:53, Львов 11:00 – 11:23, прибытие в Киев в 18:30.

Обратно с Киева начинайте свой путь на поезде №749 Киев – Ужгород, который отправляется из Киева ежедневно в 13:16, Львов 19:59 – 20:25, Мукачево 00:19 – 00:24, прибытие в Чоп в 01:10.

После прохождения погранично-таможенного контроля на вокзале ст. Чоп, продолжайте свое путешествие по новому беспересадочному вагону Чоп – Вена, который отправляется ежедневно от 25 апреля в 03:28, Будапешт-Келете 08:20 – 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1730 грн, билеты уже доступны в международных кассах Укрзализныци. А билеты из Киева в Чоп и обратно можно приобрести и в кассах, и онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Напомним, в Украине заработал новый транспортный переход на границе с Молдовой.

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