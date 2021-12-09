Укрзализныця запускает дополнительные поезда на новогодние праздники: расписание рейсов

УЗ также продлила некоторые маршруты западного направления на несколько недель.

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на самые популярные маршруты в новогодние праздники. Один из рейсов продлен еще более чем на две недели.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. В такие города как Львов, Ужгород, Черновцы продано наибольшее количество билетов", — говорится в сообщении.

На праздники уже назначен дополнительный поезд №249/250 Киев — Ивано-Франковск, Черновцы. Он будет отправляться из Киева 17 и 18 декабря, а возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

Назначен также еще один маршрут " Лыжный экспресс " №745/746 по направлению Киев – Славское на 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января.

Кроме того, маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу продлен на 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января.

В Укрзализныце сообщают о работе над назначением отдельных поездок на следующие маршруты:

Киев — Ивано-Франковск, Черновцы;

Киев – Ужгород;

Харьков — Львов;

Одесса – Ужгород;

Одесса — Харьков;

Запорожье, Днепр — Ивано-Франковск;

Киев – Ковель.

Напомним, "Укрзализныця" запускает 12 пар скоростных поездов, которые начнут курсировать по новому графику уже с 12 декабря.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда нового графика, которые будут курсировать с 12 декабря

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