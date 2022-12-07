"Укрзализныця" запускает ежедневный рейс из Ужгорода в Каменец-Подольский

Билеты уже доступны на сайте "Укрзализныци".
С 22 декабря в Украине начинает курсировать ежедневный поезд №81/140 из Ужгорода в Каменец-Подольский.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Поезд будет отправляться из Ужгорода в 16:00. В Каменец-Подольский будет прибывать в 8:46. В обратном направлении – из Каменец-Подольского поезд будет отправляться в 20:20. Будет прибывать в Ужгород в 11:07.
"Этот поезд впервые предоставит удобное туристическое сообщение между Закарпатьем и столицей подольских крепостей. Мы призываем не упускать возможность хоть немного отдохнуть и заодно поддержать украинскую туристическую индустрию!", — говорится в сообщении.
Билеты уже доступны на сайте "Укрзализныци", а также в приложении и чат-боте.
Напомним, "Укрзализныця" открывает продажу билетов на рейс №131/132 Львов-Днепр. С 10 декабря через день по четным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:08.
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