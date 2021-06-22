"Укрзализныця" запускает новый поезд Днепр-Авдеевка: когда и через какие станции он будет курсировать

Он будет курсировать через Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие населенные пункты.

"Укрзализныця" расширяет внутреннее железнодорожное сообщение с Донецкой областью — с 24 июня начинает курсирования региональный поезд Днепр-Авдеевка.

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Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик, пишет пресс-служба перевозчика.

"Продолжаем восстанавливать железнодорожное сообщение между регионами. На этой неделе запускаем региональный поезд Днепр - Авдеевка. Благодаря ему жители Донецкой будут иметь удобное сообщение с Приднепровьем", — подчеркнул он.

Отмечается, что новый поезд будет курсировать с 24 июня ежедневно, кроме среды. Кроме этого, поезд не будет курсировать 27, 28, 29, 30 и 31 июля этого года в связи с проведением сезонных ремонтных работ на путях.

Поезд № 826 Днепр-Авдеевка будет отправляться в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд № 825 Авдеевка-Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43. Он будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.

13 декабря 2020 года УЗ запустила в первый рейс по новому маршруту Киев-Авдеевка поезд "Маяк" № 135/136.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила 21 дополнительный поезд на ближайшие полторы недели, на которые приходятся выходные дни в честь Троицы и Дня Конституции.

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