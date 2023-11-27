"Укрзализныця" запускает новый прямой маршрут в два европейских города: куда смогут добраться пассажиры

"Укразализныця" запускает два новых маршрута. Теперь пассажиры смогут добраться до Будапешта и Вены. Курсировать прямой поезд будет с 10 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Как стало известно, с 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд №143/146 Вена — Чоп — Вена, которая на станции Чоп будет "подвязана" под удобную пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров.

“Более того – сообщение на Вену станет теперь удобным и для пассажиров рейса №367/368 Луцк – Ровно – Чоп – Ужгород. Расписания движения разработаны таким образом, что ночную часть поездки за границу (Киев, Ровно, Луцк, Львов — Чоп) пассажир будет проводить в удобных спальных вагонах Укрзализныци, а дневной сегмент (Чоп — Будапешт — Вена) — в современных сидячих вагонах 1 или 2 класса венгерских железных дорог”, — рассказали в компании.

Что интересно, стоимость билета из Киева в Вену в сидячем вагоне второго класса составит около 2500 гривен.

Детальнее о расписании движения:

Отправляются поезда из Киева под №745 ежедневно в 16:38 (из Луцка в 17:45, из Ровно в 19:02 под №368), Львов 23:31 — 00:23, Чоп 06:20. На вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №146 Чоп — Вена, которая будет отправляться из Чопа ежедневно в 08:23, Будапешт-Келете 14:20 — 14:40, прибытие к главному вокзалу Вены в 17:20. .

На обратном пути поезд №143 Вена-Чоп будет отправляться из столицы Австрии в 10:42, Будапешт-Келете 13:19 — 13:40, прибытие в Чоп в 20:59. По прибытии на вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №367, который будет отправляться с Чопа ежедневно в 23:24 (посадка с 22:50), Львов 05:18 — 06:20, прибытие в Киев в 13 :12 (Уровень 09:51, Луцк 11:30).

“Также пассажирам не стоит волноваться за свою стыковку в Чопе из-за возможных опозданий, поскольку пересадка согласована: поезд всегда будет ждать всех пассажиров. Билеты на внутриукраинский сегмент уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов, а на сегмент Вена — Чоп — Вена билеты можно приобрести во всех международных кассах Укрзализныци или Австрии. Но и это временное неудобство, ведь продажа онлайн-билетов в Венгрию и Австрию запустится уже в ближайшие недели”, — отметили в Укрзализныце.

Напомним, что в "Укрзализныце" анонсировали улучшение 19 рейсов и новые международные маршруты.

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