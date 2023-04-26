"Укрзализныця" запускает новый рейс из Киева в Ужгород: расписание движения

Продажу билетов на рейс сообщением Киев – Ужгород уже открыли.
С пятницы, 28 апреля, начнет курсировать поезд №123/124 сообщением Киев – Ужгород. Продажа билетов уже началась.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Из Киева поезд отправится 28 апреля в 17:55 и прибудет в Ужгород в 8:56.
Из Ужгорода поезд отправится 30 апреля в 19:50 и прибудет в Киев в 11:04.
"Билеты уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте", — добавляют в компании.
Напомним, "Укрзализныця" запустила беспересадочный рейс Австрия – Украина.
Читайте также: