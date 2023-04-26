"Укрзализныця" запускает новый рейс из Киева в Ужгород: расписание движения

Продажу билетов на рейс сообщением Киев – Ужгород уже открыли.

С пятницы, 28 апреля, начнет курсировать поезд №123/124 сообщением Киев – Ужгород. Продажа билетов уже началась.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Из Киева поезд отправится 28 апреля в 17:55 и прибудет в Ужгород в 8:56.

Из Ужгорода поезд отправится 30 апреля в 19:50 и прибудет в Киев в 11:04.

"Билеты уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте", — добавляют в компании.

Напомним, "Укрзализныця" запустила беспересадочный рейс Австрия – Украина.

Читайте также: