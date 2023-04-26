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"Укрзализныця" запускает новый рейс из Киева в Ужгород: расписание движения

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
759
Время на прочтение
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"Укрзализныця" запускает новый рейс из Киева в Ужгород: расписание движения

"Укрзализныця" запускает рейс сообщением Киев – Ужгород. / Фото: Associated Press

Продажу билетов на рейс сообщением Киев – Ужгород уже открыли.

С пятницы, 28 апреля, начнет курсировать поезд №123/124 сообщением Киев – Ужгород. Продажа билетов уже началась.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Из Киева поезд отправится 28 апреля в 17:55 и прибудет в Ужгород в 8:56.

Из Ужгорода поезд отправится 30 апреля в 19:50 и прибудет в Киев в 11:04.

"Билеты уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте", — добавляют в компании.

Напомним, "Укрзализныця" запустила беспересадочный рейс Австрия – Украина.

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Дата публикации
Просмотры
759
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