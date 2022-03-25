"Укрзализныця" запускает новый рейс в польский Хелм с возможностью бронирования билетов: какие условия и цена

"Укрзализныця" запускает новый рейс в польский Хелм с возможностью бронирования билетов: какие условия и цена

Билеты на рейс уже есть в продаже.

"Укрзализныця" назначила новый заграничный рейс с сообщением "Львов — Хелм". Цена билетов от 177 грн.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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С 25 марта поезд № 814/813 "Львов — Хелм" будет отправляться со Львова в 17:02. Кроме того, поезд делает остановку в Ягодине в 21:52-22:52. Прибывает в Хелм поезд в 22:32.

С 26 марта этого года поезд № 814/813 Хелм – Госграница – Львов будет отправляться со ст. Хелм в 01:12, прибытие во Львов в 10:50.

Маршрут будут обслуживать современные комфортные дизель-поезда ДПКр-3 украинского производства, поэтому есть возможность забронировать путешествие. Купить билеты по маршруту Львов – Ягодин и обратно можно в кассах вокзалов и через электронные сервисы "Укрзализныци".

Билеты из Львова на Хелм с возможностью дальнейшей пересадки в Варшаву уже есть в продаже в чат-боте "Укрзализныци" и на сайте booking.uz.gov.ua.

Глубина продаж – 3 дня. Билеты от 177 грн.

"Просим внимательно следить за сообщениями о возможных изменениях в расписании движения поездов на официальных информационных ресурсах "Укрзалізниці" и непосредственно на вокзалах", — призвали в УЗ.

Отметим, что вводить в поиске необходимо направление "Львов-Ягодин" — этот билет довезет вас в польский Хелм.

Как сообщалось, "Укрзализныця" открывает продажу билетов на Интерсити+ в Польшу.

Напомним, с начала войны "УЗ" перевезла около трех миллионов украинцев с территорий, наиболее подверженных атакам, к более безопасному мероприятию страны. Кроме того, 430 тысяч человек "УЗ" перевезли из Украины за границу. В частности, в Пшемысль, Варшаву, Кошице, Будапешт.

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