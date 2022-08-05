"Укрзализныця" запускает оплату билетов через Apple Pay: как это можно сделать

Билеты на поезда "Укрзализныци" теперь можно покупать через цифровой кошелек Apple Pay.

"Укрзализныця" вводит оплату билетов на поезда через чат-бот Apple Messages, подключенный к виртуальному кошельку Apple Pay.

Об этом сообщили в пресс-службе самой компании.

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Для того чтобы приобрести билет, нужно зайти на официальный сайт "Укрзализныци", кликнуть на ссылку "Сообщения". После чего перед пользователем откроется диалоговое окно для покупки билетов через Apple Pay.

"Теперь в Apple Messages, который сам по себе оказывает взаимодействие с "Укрзализныцей" таким же простым, как общение в чате с друзьями или близкими, можно рассчитываться в один клик — через самую привычную для пользователей Apple систему Apple Pay", — подчеркнул замглавы Пассажирской компании "Укрзализныци" по развитию бизнеса Евгений Энтис.

Напомним, что в Киеве полностью обновили парк электричек Kyiv City Express.

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