"Укрзализныця" запускает оплату билетов через Apple Pay: как это можно сделать

Билеты на поезда "Укрзализныци" теперь можно покупать через цифровой кошелек Apple Pay.
"Укрзализныця" вводит оплату билетов на поезда через чат-бот Apple Messages, подключенный к виртуальному кошельку Apple Pay.
Об этом сообщили в пресс-службе самой компании.
Для того чтобы приобрести билет, нужно зайти на официальный сайт "Укрзализныци", кликнуть на ссылку "Сообщения". После чего перед пользователем откроется диалоговое окно для покупки билетов через Apple Pay.
"Теперь в Apple Messages, который сам по себе оказывает взаимодействие с "Укрзализныцей" таким же простым, как общение в чате с друзьями или близкими, можно рассчитываться в один клик — через самую привычную для пользователей Apple систему Apple Pay", — подчеркнул замглавы Пассажирской компании "Укрзализныци" по развитию бизнеса Евгений Энтис.
Напомним, что в Киеве полностью обновили парк электричек Kyiv City Express.
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