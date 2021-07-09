"Укрзализныця" запускает первый в Украине инклюзивный электропоезд: как выглядят вагоны

"Укрзализныця" запускает первый в Украине инклюзивный электропоезд: как выглядят вагоны

Однако УЗ еще определяется, на какой маршрут его ставить.

"Укрзализныця" завершила модернизацию и запускает первый в Украине инклюзивный пригородный электропоезд, который полностью приспособлен для путешествий людей с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что новый электропоезд имеет вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, с местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля.

Кроме того, в поезде заменили ряд систем и деталей интерьера, в частности установлено крепление для велосипедов.

"На модернизацию поезда УЗ направила 70,6 млн грн, в том числе на внедрение инклюзивности — почти 2,2 млн грн. Все работы осуществлены на мощностях Киевского электровагоноремонтного завода", — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Более того, по словам исполняющего обязанности председателя правления УЗ Ивана Юрика, к концу 2021 года планируется провести капитальный ремонт еще 6 поездов, на который предусмотрено около 300 млн грн.

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