"Укрзализныця" запускает "Поезд Еднання" из Ужгорода в Краматорск: что известно

В прошлом году первый "Поезд Единения" провез флаг Украины через 12 областей.

"Укрзализныця" запускает "Поезд Єднання" №104/103 из Ужгорода в Краматорск. Он с запада на восток соединит девять областей.

Как сообщили в пресс-службе компании.

Перед отправлением поезда жители Ужгорода могут посетить выставку "Единство ради будущего" на железнодорожном вокзале и подписать специальные железнодорожные листовки, которые поезд через всю страну доставит в Краматорские защитники Украины.

"Поезд Единения" отправится из Ужгорода 16 февраля в 11:45. Присоединиться к встрече поезда и подписать послание защитникам можно также на пути рейса: Мукачево – в 13:05; Свалява – в 13:40; Воловец – 14:19; Лавочная – в 14:59; Славское – в 15:21; Львов – в 17:30; Полтава-Южная в 6:22; Лозовая – в 8:50; Славянск – в 11:13. Поезд прибывает в Краматорск в 11:40.

Из Краматорска рейс отправится во Львов 17 февраля в 12:40, а прибудет во Львов в 6:25. Билеты на рейс уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

К слову, первый "Поезд Единения" 16 февраля прошлого года провез флаг Украины через 12 областей – от Рахова (Закарпатская область) до Мариуполя (Донецкая область).

"Знамя было передано украинским морякам, впрочем место его пребывания после начала полномасштабного вторжения пока неизвестно", — добавили в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" назначила два поезда в Польшу : №89/73 — 74/90 Харьков, Киев — Перемышль и №67/19 — 20/68 Киев — Варшава, Хелм. Билеты на эти рейсы нужно покупать заранее онлайн на сайте польской железной дороги.

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