"Укрзализныця" запускает поезд до освобожденного Купянска: как он будет курсировать и сколько стоит проезд

В освобожденный Купянск Харьковской области "Укрзализныця" от 3 ноября запускает поезд. 95% дороги будет ехать поезд, а дальше – бесплатная маршрутка.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин рассказал, что это первый комбинированный рейс "Укрзализныци", где 95% дороги преодолевается поездом, а последняя миля от остановочной платформы Осиново до Купянска — бесплатными маршрутными автобусами местной громады.

"Восстановление подорванного железнодорожного моста займет время, однако мы не откладываем и восстанавливаем движение уже сейчас. 60 тысяч человек таким образом будут иметь стабильное и надежное сообщение. Восстановление этого участка мы завершили буквально вчера, восстановив два обстрелянных в понедельник участка пути и в общей сложности устранив 49 повреждений пути с восстановлением (приведением в габарит) более 70 км контактной сети", — сказал Камышин.

Фото: "Укрзализныця"

Прямой рейс №6605/6608 в остановочный пункт Осиново будет курсировать со станции Харьков-Пассажирский ежедневно в 06:15 прибытием в 09:50. Обратный рейс из Осинового в 16:21 прибытием в Харьков в 19:35. Стоимость проезда – 43 грн. Кроме того, ежедневно будет дважды в сутки курсировать железнодорожный шаттл Осиново — Занки с возможностью удобной пересадки до станции Харьков-Левада. График движения поездов можно посмотреть по ссылке.

Фото: Укрзализныця

Освобождения Купянская

Российские террористы еще в начале полномасштабной войны, 27 февраля, оккупировали город Купянск Харьковской области. Мэр города перешел на сторону России, в условиях военного положения оказал представителям российской армии помощь в проведении взрывной деятельности против Украины.

ВСУ освободили этот город в сентябре во время контрнаступления. 26 сентября в Генштабе впервые подтвердили освобождение Купянска-Узлового – стратегически важного места, поскольку через железнодорожную станцию этого поселка российские оккупанты перебрасывали на фронт свою военную технику.

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