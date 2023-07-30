"Укрзализныця" запускает поезд на популярное направление

Уже с 1 августа отправится в рейс дополнительный региональный поезд №827/828 из Львова через Сколе, Славское, Воловец в Мукачево.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

Известно, что поезд оборудован специальными велостойками, которые находятся в первом и последнем вагонах поезда (№1 и №8)

Расписание движения:

отправление из Львова в 07:35, прибытие в Мукачево в 12:07

в обратном направлении отправление из Мукачево в 14:30, а прибытие во Львов в 18:45

Кроме того, региональный поезд будет делать остановки на станциях: Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Гребенов, Тухля, Славское, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты.

Напомним, "Укрзализныця" запустила женские купе. Вагон для женщин имеет сообщение Трускавец-Днепр.

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