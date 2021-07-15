"Укрзализныця" запускает поезд в Чернобыльскую зону: стало известно, для чего

"Укрзализныця" запускает поезд в Чернобыльскую зону: стало известно, для чего

Реконструированными железнодорожными рельсами в зону отчуждения будут перевозить радиационное топливо.

"Укрзализныця" запускает поезд в Чернобыльскую зону. Подрядчики уже закончили реконструкцию полотна между станциями Вильча и Янов. По ним в зону отчуждения будут переправлять отработанное радиационное ядерное топливо.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Рабочие за месяц заменили более 24 километров железнодорожного полотна. Вскоре в Чернобыльскую зону по новым рельсам пустят тестовый поезд.

"Все работы на участке выполнялись в соответствии с Правилами радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения. Уже в ближайшее время туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, — оно будет храниться там в течение следующих ста лет", — подчеркнули в пресс-службе "Укрзализныци".

Напомним, что "Укрзализныця" завершила модернизацию и запускает первый в Украине инклюзивный пригородный электропоезд, который полностью приспособлен для путешествий людей с инвалидностью.

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