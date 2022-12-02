"Укрзализныця" запускает продажу билетов на рейс Львов – Днепр

В первый рейс отправится 10 декабря из Львова.

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на рейс №131/132 Львов – Днепр. Он будет соединять северное Полесье и Волынь со Львовом, Киевом и Днепром.

Об этом сообщили в преслужбе компании.

С 10 декабря через день по четным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:08. Он будет курсировать через Червоноград, Ковель, Сарны, Житомир и другие станции. В Киев будет прибывать в 09:28. Прибытие в Днепр через Знаменку и Александрию – в 18:25.

В обратном направлении рейс будет также через день, но по четным числам. Так, 12 декабря рейс отправится из Днепра в 07:02. После столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир, а затем Полесье во Львов, куда прибудет в 06:55.

Полный перечень остановок можно посмотреть на сайте "Укрзализныци". Билеты – в приложении, чат-боте и на booking.uz.gov.ua.

Напомним, с 11 декабря "Укрзализныця" возвращает международное сообщение Мукачево – Чоп – Чиерна-над-Тисоу (Словакия) – Кошице (Словакия). Поезда будут проходить через станцию Чоп.

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