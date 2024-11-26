"Укрзализныця" запускает прямое сообщение из Львова в Кишинев

Новый маршрут обеспечит жителям Львова удобный доступ в аэропорт Молдовы и обратно.
" Укрзализныця " с 15 декабря запускает прямое железнодорожное сообщение между Львовом и Кишиневом, столицей Молдовы.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Со Львова в Кишинев будут курсировать беспересадочные купейные вагоны. Поезд будет отправляться из Львова через день в 15:00 и прибывать в Кишинев в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:34 и прибывать во Львов в 15:40.
Новый маршрут обеспечит жителям Львова и окрестных районов удобный доступ в аэропорт Молдовы и обратно. Билеты на поезд можно будет приобрести через официальный сайт и мобильное приложение "Укрзализныци".
Напомним, на границе на одном из пунктов пропуска были введены ограничения на пропуск транспорта от 22 ноября. Он будет действовать 35 дней.
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