"Укрзализныця" запускает рейсы для эвакуации переселенцев из Крыма: детали и расписание

"Укрзализныця" запускает бесплатные эвакуационные рейсы для крымского населения из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.
Граждан Украины, которые проживают в Крыму и решили эвакуироваться на более безопасную территорию, получат горячее питание в пути, бесплатную медицинскую и другую помощь от Украины.
Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
По его словам, вокзалы в Запорожье и Кривом Роге станут опорными для эвакуации жителей Крыма, которые решат уехать "Укрзализныцей".
"Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу. Президент же обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним. Мы здесь все хорошо знаем, как оно, когда рядом раздаются взрывы: никому и никогда такого не пожелаешь", — подчеркнул Камышин.
Так, директор "Укрзализныци" объявил о запуске программы эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму.
"Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Бесплатный проезд, горячее питание в дороге, бесплатная медицинская помощь, "подъемные" от Укрпочты, и забота наших железнодорожников. Крым это Украина", — подчеркнул Камышин.
Посадка граждан Украины из АР Крым на поезда "Укрзализныци" возможна:
Из Запорожья:
- в Киев в 18:58
- во Львов в 10:15*, 15:30, 19:08,
- в Ивано-Франковск в 21:34
- в Ужгород в 15:03
Из Кривого Рога:
- в Киев в 20:25
- во Львов в 15:35*
Из Одессы:
- в Киев в 21:01
- в Рахов в 14:54
- в Ужгород в 15:54
- во Львов в 20:45
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам, проживающим во временно оккупированном россиянами Крыму. Граждан Украины в Крыму призывают держаться подальше от военных объектов РФ, российских баз и военных аэродромов оккупантов.
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