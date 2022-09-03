"Укрзализныця" запускает рейсы для эвакуации переселенцев из Крыма: детали и расписание

"Укрзализныця" запускает бесплатные эвакуационные рейсы для крымского населения из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

Граждан Украины, которые проживают в Крыму и решили эвакуироваться на более безопасную территорию, получат горячее питание в пути, бесплатную медицинскую и другую помощь от Украины.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

По его словам, вокзалы в Запорожье и Кривом Роге станут опорными для эвакуации жителей Крыма, которые решат уехать "Укрзализныцей".

"Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу. Президент же обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним. Мы здесь все хорошо знаем, как оно, когда рядом раздаются взрывы: никому и никогда такого не пожелаешь", — подчеркнул Камышин.

Так, директор "Укрзализныци" объявил о запуске программы эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму.

"Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Бесплатный проезд, горячее питание в дороге, бесплатная медицинская помощь, "подъемные" от Укрпочты, и забота наших железнодорожников. Крым это Украина", — подчеркнул Камышин.

Посадка граждан Украины из АР Крым на поезда "Укрзализныци" возможна:

Из Запорожья:

в Киев в 18:58

во Львов в 10:15*, 15:30, 19:08,

в Ивано-Франковск в 21:34

в Ужгород в 15:03

Из Кривого Рога:

в Киев в 20:25

во Львов в 15:35*

Из Одессы:

в Киев в 21:01

в Рахов в 14:54

в Ужгород в 15:54

во Львов в 20:45

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам, проживающим во временно оккупированном россиянами Крыму. Граждан Украины в Крыму призывают держаться подальше от военных объектов РФ, российских баз и военных аэродромов оккупантов.

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