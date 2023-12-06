Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Укрзализныця" запустила для бойцов ВСУ отдельный сервис заказа билетов

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
157
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Укрзализныця" запустила для бойцов ВСУ отдельный сервис заказа билетов

Украинские военные возле поезда / Фото: "Укрзализныця"

Военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная.

"Укрзализныця" запустила онлайн-сервис заказа билетов для военнослужащих, чтобы бойцы могли забронировать проездные документы при отсутствии их в продаже.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь в случае отсутствия билетов в продаже военнослужащие могут забронировать их онлайн на портале: https://services.uz.gov.ua/military.

"Военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили", — рассказал глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Как военным забронировать ж/д билеты

Чтобы забронировать билеты на поезд онлайн, военный должен:

  • оставить заявку на портале не позднее чем за 6 часов до отправки поезда;
  • выкупить билет в кассе не позднее чем за час до отправления поезда.

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов – самых популярных среди военнослужащих. В частности, речь идет о маршрутах в приближенные к зоне боевых действий города и обратно.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила сервис онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
157
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация