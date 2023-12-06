"Укрзализныця" запустила для бойцов ВСУ отдельный сервис заказа билетов

Военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная.

"Укрзализныця" запустила онлайн-сервис заказа билетов для военнослужащих, чтобы бойцы могли забронировать проездные документы при отсутствии их в продаже.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь в случае отсутствия билетов в продаже военнослужащие могут забронировать их онлайн на портале: https://services.uz.gov.ua/military.

"Военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили", — рассказал глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Как военным забронировать ж/д билеты

Чтобы забронировать билеты на поезд онлайн, военный должен:

оставить заявку на портале не позднее чем за 6 часов до отправки поезда;

выкупить билет в кассе не позднее чем за час до отправления поезда.

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов – самых популярных среди военнослужащих. В частности, речь идет о маршрутах в приближенные к зоне боевых действий города и обратно.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила сервис онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью.

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