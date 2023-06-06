"Укрзализныця" запустила эвакуационный поезд из Херсона

Поезд пока один.

Во вторник, 6 июня, в 12:00 из Херсона отправится первый эвакуационный поезд жителями области, которые оказались в зоне риска из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

"Укрзализныця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, если потребуется, то будут назначены дополнительные эвакуационные поезда.

Как сообщалось, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Ряд населённых пунктов эвакуируют. Речь идет о селах Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.

Из-за действий россиян на ГЭС в Херсонской области президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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