"Укрзализныця" запустила новые поезда в Карпаты на новогодние праздники: маршруты и расписание

Билеты на все поезда уже доступны в повозке "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" к рождественско-новогодним праздникам открыла продажу на ряд поездов к горам из разных уголков страны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Список рейсов и маршрут

Для украинцев уже доступны для приобретения билеты на новый поезд №194/193 Кривой Рог – Ясиня. Этот поезд в новом расписании соединил Криворожье с горами (станциями Яремче, Микуличин, Татар-Буковель, Ворохта, Яремче) напрямую удобным расписанием.

Из Кривого Рога поезд №194/193 будет отправляться с 17 декабря через день в 11:02 и прибывать в Ясину в 10:06. В обратном направлении из Ясини поезд будет отправляться с 18 декабря в 13:28 и прибывать в Кривой Рог в 10:34.

Также доступны для приобретения билеты на новые поезда №143/144 — 142/141 Сумы, Чернигов — Ивано-Франковск и №365/366 Луцк — Рахов.

Поезд №143/144 — 142/141 Сумы, Чернигов — Ивано-Франковск будет отправляться из Сум с 11 декабря в 19:01, из Чернигова — в 21:18 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:20. В обратном направлении из Ивано-Франковска поезд будет отправляться с 12 декабря в 14:44 и прибывать в Чернигов в 7:26, в Сумы — в 9:56.

Поезд №365/366 Рахов-Луцк будет отправляться из Рахова с 20 декабря в 19:37 и прибывать в Луцк в 11:30. В обратном направлении из Луцка поезд будет отправляться с 21 декабря в 17:45 и прибывать в Рахов в 8:55.

В компании отметили, что билеты на все поезда уже доступны в залог "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" запустила "лыжный экспресс". Маршрут и расписание читайте ЗДЕСЬ.

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