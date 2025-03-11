"Укрзализныця" запустила новый вагон для путешествий с детьми

Родители с детьми от 0 до 8 лет могут путешествовать по комфортному детскому вагону.
С 18 марта в поезде Киев-Ужгород появится новый детский вагон, который станет седьмым в составе этого поезда. Укрзализныця уже открыла продажу билетов на этот вагон, которые можно приобрести в мобильном приложении по специальной маркировке "детский".
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Открываем продажу билетов на седьмой детский вагон Укрзализныци! Этот вагон станет в составе поезда №81/82 Киев – Ужгород уже с 18 марта, продажа билетов со специальной маркировкой "детский" уже открыта в приложении", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что вагон предназначен для путешествий родителей с детьми от 0 до 8 лет и оборудован всем необходимым. Укрзализныця поблагодарила за реализацию проекта детских вагонов UNICEF Ukraine и правительство Бельгии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вырастут цены на ж/д билеты.
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