"Укрзализныця" запустила новый вагон для путешествий с детьми

Родители с детьми от 0 до 8 лет могут путешествовать по комфортному детскому вагону.

С 18 марта в поезде Киев-Ужгород появится новый детский вагон, который станет седьмым в составе этого поезда. Укрзализныця уже открыла продажу билетов на этот вагон, которые можно приобрести в мобильном приложении по специальной маркировке "детский".

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Открываем продажу билетов на седьмой детский вагон Укрзализныци! Этот вагон станет в составе поезда №81/82 Киев – Ужгород уже с 18 марта, продажа билетов со специальной маркировкой "детский" уже открыта в приложении", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вагон предназначен для путешествий родителей с детьми от 0 до 8 лет и оборудован всем необходимым. Укрзализныця поблагодарила за реализацию проекта детских вагонов UNICEF Ukraine и правительство Бельгии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вырастут цены на ж/д билеты.

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