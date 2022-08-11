"Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение: какие функции доступны пассажирам

"Укрзализныця" заявила о запуске собственного мобильного приложения, в котором можно приобрести ж/д билеты.

"Укрзализныця" в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, а значит стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-либо дополнительные комиссии при оплате отсутствуют", — говорится в сообщении.

В новом приложении пользователи смогут:

приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;

вернуть билеты;

получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;

найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;

получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.

Тестирование нового приложения было проведено в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market.

"Запуск собственного приложения Укрзализныци поможет нам оставаться на связи с пассажирами и как можно оперативнее и эффективнее информировать об изменениях в рейсах, обновлении графиков, новых маршрутах и сервисах. Для пассажира аргумент в пользу установки приложения еще очевиден: здесь самые дешевые билеты без комиссий, гарантирован более быстрый поиск и стабильность работы", — сказал глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Следующим этапом диджитализации "Укрзализныци" станет разработка нового сайта, единого портала бортовых услуг и развитие онлайн-заказа привычных железнодорожных сервисов: перевозка авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиск затерянных вещей, бронирование лаунжа и т.д.

"Мы максимально диджитализируем обратную связь, уже перешли на онлайн-поддержку пассажиров 24/7 во всех доступных мессенджерах, имеем хорошую динамику запущенного полтора года назад чат-бота", — добавил Александр Камышин.

Фото: Укрзализныця

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Киев-Ясиня.

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