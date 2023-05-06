"Укрзализныця" запустит в ЕС новый тип поездов: детали

"Укрзализныця" запустит тестовый контрейлерный поезд в страны Евросоюза в следующем месяце.

Об этом сообщил директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Тимофей Мураховский, пишет Rail Insider.

Он говорит, что контрейлерные перевозки прошли успешную проверку во внутригосударственном сообщении и теперь отправятся через границу.

"Мы осуществили тестовый прогон платформы, на которой стоял не тягач и полуприцеп, а именно полуприцеп. Это испытание очень успешно прошло. У нас есть возможность сформировать парк около 100 платформ. Это будет очень инновационная для Украины разработка перевозок. Планируем в этом месяце осуществить первую тестовую перевозку. за границу. Очень надеемся, что в следующем месяце мы запустим первый тестовый поезд с контрейлерами", – заявил Мураховский.

По его словам, регулярные контрейлерные перевозки позволят сократить логистические расходы и решить дефицит водителей. Для этого уже проводятся переговоры с партнерами в Польше.

Добавим, что с пятницы, 28 апреля, начал курсировать поезд №123/124 сообщением Киев – Ужгород. Продажа билетов уже началась.

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