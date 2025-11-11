"Укрзализныця" добавила новые остановки за границей: где будет останавливаться поезд

Укрзализныця

"Укрзализныця" добавила три новые остановки в Молдове для популярного поезда №99/100 Киев — Бухарест.

Об этом «Укрзализныця» написала на странице Facebook.

Теперь поезд №99/100 Киев — Бухарест будет останавливаться в Молдове. Пассажиры смогут доехать до трех городов:

Унгены

Бельц-Ореш

Окница

Билеты доступны для покупки на официальном сайте «Укрзализныци», в мобильном приложении УЗ и в кассах вокзалов.

Этот рейс пользуется большой популярностью у украинцев. Всего за последний месяц 6588 пассажиров приобрели билеты на поезд Киев — Бухарест.

В «Укрзализныце» отмечают, что пассажиры продолжают интересоваться им, поскольку это удобный и комфортный вариант доехать до одного из крупнейших европейских аэропортов в Бухаресте.

Контроль и визы: что нужно знать

Пассажиров предупреждают, что в городах Велчинец и Унгены поезд проходит пограничный контроль. Планируя поездку, необходимо учитывать время прохождения этих процедур.

Также в УЗ напомнили, что граждане стран, не входящих в ЕС, должны иметь транзитную визу для проезда по территории Молдовы.

В то же время для украинцев действует безвизовый режим, так что транзитная виза им не нужна.

Напомним, «Укрзализныця» готовит запуск программы «УЗ-3000», которая предусматривает до 1 миллиона бесплатных мест в поездах в непиковые периоды. Пилотный этап стартует уже в декабре 2025 года и будет ориентирован на прифронтовые общины.

Основной период действия программы запланирован на январь-февраль и октябрь-ноябрь 2026 — ежемесячно будут предлагать до 250 тысяч мест, которые обычно остаются пустыми. Модель будет работать через систему «бесплатных километров» в приложении УЗ, а пользователи смогут совершить до четырех поездок. Чтобы избежать спекуляций, билеты будут выдаваться только после идентификации через Действие или онлайн-банкинг.