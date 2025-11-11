- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 424
- Время на прочтение
- 2 мин
"Укрзализныця" добавила новые остановки за границей: где будет останавливаться поезд
Популярный поезд Киев — Бухарест, которым за месяц воспользовались более 6,5 тысячи пассажиров, меняет маршрут.
"Укрзализныця" добавила три новые остановки в Молдове для популярного поезда №99/100 Киев — Бухарест.
Об этом «Укрзализныця» написала на странице Facebook.
Теперь поезд №99/100 Киев — Бухарест будет останавливаться в Молдове. Пассажиры смогут доехать до трех городов:
Унгены
Бельц-Ореш
Окница
Билеты доступны для покупки на официальном сайте «Укрзализныци», в мобильном приложении УЗ и в кассах вокзалов.
Этот рейс пользуется большой популярностью у украинцев. Всего за последний месяц 6588 пассажиров приобрели билеты на поезд Киев — Бухарест.
В «Укрзализныце» отмечают, что пассажиры продолжают интересоваться им, поскольку это удобный и комфортный вариант доехать до одного из крупнейших европейских аэропортов в Бухаресте.
Контроль и визы: что нужно знать
Пассажиров предупреждают, что в городах Велчинец и Унгены поезд проходит пограничный контроль. Планируя поездку, необходимо учитывать время прохождения этих процедур.
Также в УЗ напомнили, что граждане стран, не входящих в ЕС, должны иметь транзитную визу для проезда по территории Молдовы.
В то же время для украинцев действует безвизовый режим, так что транзитная виза им не нужна.
Напомним, «Укрзализныця» готовит запуск программы «УЗ-3000», которая предусматривает до 1 миллиона бесплатных мест в поездах в непиковые периоды. Пилотный этап стартует уже в декабре 2025 года и будет ориентирован на прифронтовые общины.
Основной период действия программы запланирован на январь-февраль и октябрь-ноябрь 2026 — ежемесячно будут предлагать до 250 тысяч мест, которые обычно остаются пустыми. Модель будет работать через систему «бесплатных километров» в приложении УЗ, а пользователи смогут совершить до четырех поездок. Чтобы избежать спекуляций, билеты будут выдаваться только после идентификации через Действие или онлайн-банкинг.