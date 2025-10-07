- Дата публикации
"Укрзализныця" добавила поезда для отдыха в Карпатах
«Укрзализныця» назначила новые региональные поезда по маршрутам Львов — Ворохта и Ивано-Франковск — Ворохта.
«Укрзализныця» с 17 октября запускает региональные поезда до и из Ворохты в Ивано-Франковской области, чтобы украинцы могли полюбоваться осенними Карпатами.
Об этом сообщили в телеграм-канале компании.
«Укрзализныця» запускает прямые рейсы региональных поездов в Ворохту, которые будут курсировать с 17 по 19 октября.
Расписание движения поездов в и из Карпат
17 и 19 октября:
№807/808 Львов — Ворохта
08:02 — 13:02
17 и 18 октября:
№808/807 Ворохта — Львов
14:37 — 19:56
18 октября:
№810 Львов — Ивано-Франковск
07:28 — 10:03
№812/811 Ивано-Франковск — Ворохта
11:18 — 13:02
19 октября:
№852/851 Ворохта — Коломыя
14:37 — 17:14
Железнодорожные рейсы будет выполнять современный поезд типа ДПКр-3. Также этот состав будет курсировать на рейсе №819/820 Коломыя — Львов 16 октября. Отправляется в 16:07 и прибывает на конечную станцию в 19:56.
Билеты на указанные рейсы уже в продаже. Приобрести их можно на сайте, в приложении «Укрзализныци» и в кассах вокзалов.
Напомним, в сентябре «Укрзализныця» запустила новые региональные рейсы Львов — Ворохта — Львов и Ивано-Франковск — Ворохта, чтобы туристы могли быстро добраться до гор.