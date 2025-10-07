"Укрзализныця" добавила поезда для отдыха в Карпатах

Поезд «Укрзализныци» в Карпатах / © "Укрзализныця"

«Укрзализныця» с 17 октября запускает региональные поезда до и из Ворохты в Ивано-Франковской области, чтобы украинцы могли полюбоваться осенними Карпатами.

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

«Укрзализныця» запускает прямые рейсы региональных поездов в Ворохту, которые будут курсировать с 17 по 19 октября.

Расписание движения поездов в и из Карпат

17 и 19 октября:

№807/808 Львов — Ворохта

08:02 — 13:02

17 и 18 октября:

№808/807 Ворохта — Львов

14:37 — 19:56

18 октября:

№810 Львов — Ивано-Франковск

07:28 — 10:03

№812/811 Ивано-Франковск — Ворохта

11:18 — 13:02

19 октября:

№852/851 Ворохта — Коломыя

14:37 — 17:14

Железнодорожные рейсы будет выполнять современный поезд типа ДПКр-3. Также этот состав будет курсировать на рейсе №819/820 Коломыя — Львов 16 октября. Отправляется в 16:07 и прибывает на конечную станцию в 19:56.

Билеты на указанные рейсы уже в продаже. Приобрести их можно на сайте, в приложении «Укрзализныци» и в кассах вокзалов.

Напомним, в сентябре «Укрзализныця» запустила новые региональные рейсы Львов — Ворохта — Львов и Ивано-Франковск — Ворохта, чтобы туристы могли быстро добраться до гор.