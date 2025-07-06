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Дата публикации
Категория
Украина
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«Укрзализныця» добавила поезда с женскими купе: какие направления предусмотрены

Билеты на новые поезда «Укрзализныци» с женскими купе будут доступны с 25 июля.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Укразализныця

Укразализныця

«Укрзализныця» расширяет список поездов с женскими купе. Добавили еще 3 поезда, в которых будут курсировать такие вагоны.

Об этом сообщила " Укрзализныця ".

Новые поезда с женскими купе

  • №38/37 Киев — Запорожье

  • № 98/97 Ковель - Киев

  • № 22/21 Львов — Харьков

Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5, первые рейсы уже с 25 июля.

В компании напоминают, что такие купе допускаются женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе

Итак, женские купе уже доступны в составе 15 поездов:

  • № ½ Харьков — Ворохта

  • № ¾ Запорожье — Ужгород

  • ⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня

  • № 15/16 Харьков - Ясиня

  • ⁠№ 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород)

  • ⁠№ 22/21 Львов — Харьков

  • № 26/25 Одесса - Ясиня

  • № 29/30 Киев - Ужгород

  • ⁠№ 38/37 Киев — Запорожье

  • ⁠№ 41/42 Днепр — Трускавец

  • № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск

  • № 75/76 Киев — Кривой Рог

  • № 81/82 Киев - Чоп (Ужгород)

  • № 95/96 Киев — Рахов

  • № 98/97 Ковель - Киев

«Выбирая купе, обращайте внимание на отметку „Женское купе“ при оформлении билета в приложении или на сайте», — завершили в «Укрзализныце».

Напомним, «Укрзализныця» с началом сезона отпусков расширила расписание : теперь больше поездов из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясину и Одессу.

Основные изменения

Поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск

Один из самых длинных маршрутов в Украине – 1358 км. Курсировать через Киев через день.

Ивано-Франковск: 21:52 → Краматорск: 18:28

Краматорск: 19:20 → Ивано-Франковск: 16:45

Обеспечивает как ночное/дневное сообщение между Ивано-Франковском и Киевом, так и дневное/ночное между Киевом и Краматорском.

Поезд №220/219 Киев — Днепр

Будет курсировать в определенные дни недели.

Киев: 14:35 → Днепр: 21:26

Днепр: 08:36 → Киев: 15:19

Удобно для пассажиров, следующих из Днепра за границу — в Киеве есть пересадки на поезда в Кишинев, Перемышль, Варшаву и Хелм.

Поезд Интерсити №765/764 Киев — Одесса

Начнется курсировка с 27 июня (из Киева) и 28 июня (из Одессы), шесть раз в неделю.

Киев: 21:49 → Одесса: 05:34

Одесса: 06:54 → Киев: 15:01

Удобно жителям Чернигова и Сум, которые могут прибыть вечером в Киев, а уже утром отправиться в Одессу.

Интерсити+ №736/735 Киев — Днепр

Ночное скоростное соединение в определенные дни.

Киев: 23:52 → Днепр: 05:45

Днепр: 23:24 → Киев: 05:17

В Киеве возможны пересадки на Интерсити в Луцк, Ровно, Львов, Чернигов, Шостку и Сумы.

Поезд №283/284 Киев — Ужгород

Будет курсировать через день.

Киев: 15:21 → Львов: 23:34 → Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 → Львов: 05:51 → Киев: 13:12

Удобно жителям восточных регионов, которые через Киев направляются в Закарпатье.

Поезд №203/204 Киев - Ясиня

Будет курсировать через день.

Киев: 23:00 → Львов: 07:28 → Ясиня: 14:17

Ясиня: 18:05 → Львов: 00:51 → Киев: 09:18

Обеспечивает удобные пересадки в Киеве для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска и Славянска.

Интерсити+ №739/740 Киев — Кривой Рог

Усиливает сообщение столицы с Кривбассом.

Киев: 13:05 → Кривой Рог: 19:53

Кривой Рог: 22:37 → Киев: 05:14

В Киеве предусмотрены пересадки на поезда в Польшу и региональные маршруты.

Дополнительные рейсы

Еще 11 поездов уже учтены в летнем графике, но будут назначаться отдельными решениями в зависимости от потребностей пассажиров.

Среди них:

  • Киев — Трускавец

  • Львов — Одесса

  • Киев — Ужгород

  • Киев — Каменец-Подольский

  • Киев — Одесса (несколько рейсов)

  • Киев — Львов

Пассажирам также рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте, ведь список поездов может расшириться в ближайшее время.

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