«Укрзализныця» добавила поезда с женскими купе: какие направления предусмотрены

Укразализныця

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«Укрзализныця» расширяет список поездов с женскими купе. Добавили еще 3 поезда, в которых будут курсировать такие вагоны.

Об этом сообщила " Укрзализныця ".

Новые поезда с женскими купе

№38/37 Киев — Запорожье

№ 98/97 Ковель - Киев

№ 22/21 Львов — Харьков

Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5, первые рейсы уже с 25 июля.

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В компании напоминают, что такие купе допускаются женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе

Итак, женские купе уже доступны в составе 15 поездов:

№ ½ Харьков — Ворохта

№ ¾ Запорожье — Ужгород

⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня

№ 15/16 Харьков - Ясиня

⁠№ 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород)

⁠№ 22/21 Львов — Харьков

№ 26/25 Одесса - Ясиня

№ 29/30 Киев - Ужгород

⁠№ 38/37 Киев — Запорожье

⁠№ 41/42 Днепр — Трускавец

№ 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск

№ 75/76 Киев — Кривой Рог

№ 81/82 Киев - Чоп (Ужгород)

№ 95/96 Киев — Рахов

№ 98/97 Ковель - Киев

«Выбирая купе, обращайте внимание на отметку „Женское купе“ при оформлении билета в приложении или на сайте», — завершили в «Укрзализныце».

Напомним, «Укрзализныця» с началом сезона отпусков расширила расписание : теперь больше поездов из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясину и Одессу.

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Основные изменения

Поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск

Один из самых длинных маршрутов в Украине – 1358 км. Курсировать через Киев через день.

Ивано-Франковск: 21:52 → Краматорск: 18:28

Краматорск: 19:20 → Ивано-Франковск: 16:45

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Обеспечивает как ночное/дневное сообщение между Ивано-Франковском и Киевом, так и дневное/ночное между Киевом и Краматорском.

Поезд №220/219 Киев — Днепр

Будет курсировать в определенные дни недели.

Киев: 14:35 → Днепр: 21:26

Днепр: 08:36 → Киев: 15:19

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Удобно для пассажиров, следующих из Днепра за границу — в Киеве есть пересадки на поезда в Кишинев, Перемышль, Варшаву и Хелм.

Поезд Интерсити №765/764 Киев — Одесса

Начнется курсировка с 27 июня (из Киева) и 28 июня (из Одессы), шесть раз в неделю.

Киев: 21:49 → Одесса: 05:34

Одесса: 06:54 → Киев: 15:01

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Удобно жителям Чернигова и Сум, которые могут прибыть вечером в Киев, а уже утром отправиться в Одессу.

Интерсити+ №736/735 Киев — Днепр

Ночное скоростное соединение в определенные дни.

Киев: 23:52 → Днепр: 05:45

Днепр: 23:24 → Киев: 05:17

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В Киеве возможны пересадки на Интерсити в Луцк, Ровно, Львов, Чернигов, Шостку и Сумы.

Поезд №283/284 Киев — Ужгород

Будет курсировать через день.

Киев: 15:21 → Львов: 23:34 → Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 → Львов: 05:51 → Киев: 13:12

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Удобно жителям восточных регионов, которые через Киев направляются в Закарпатье.

Поезд №203/204 Киев - Ясиня

Будет курсировать через день.

Киев: 23:00 → Львов: 07:28 → Ясиня: 14:17

Ясиня: 18:05 → Львов: 00:51 → Киев: 09:18

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Обеспечивает удобные пересадки в Киеве для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска и Славянска.

Интерсити+ №739/740 Киев — Кривой Рог

Усиливает сообщение столицы с Кривбассом.

Киев: 13:05 → Кривой Рог: 19:53

Кривой Рог: 22:37 → Киев: 05:14

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В Киеве предусмотрены пересадки на поезда в Польшу и региональные маршруты.

Дополнительные рейсы

Еще 11 поездов уже учтены в летнем графике, но будут назначаться отдельными решениями в зависимости от потребностей пассажиров.

Среди них:

Киев — Трускавец

Львов — Одесса

Киев — Ужгород

Киев — Каменец-Подольский

Киев — Одесса (несколько рейсов)

Киев — Львов

Пассажирам также рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте, ведь список поездов может расшириться в ближайшее время.

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