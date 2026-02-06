- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5
- Время на прочтение
- 1 мин
"Укрзализныця" доставляет домой 116 украинцев, освобожденных из российского плена
"Укрзализныця" перевозит 116 украинцев, освобожденных из российского плена во время первого обмена в этом году.
"Укрзализныця" помогает доставить домой 116 украинцев, освобожденных из российского плена во время первого в 2026 году обмена.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Среди уволенных – военнослужащие Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии, представители Государственной пограничной службы, а также гражданские. В компании отметили, что многие из них находились в плену еще с 2022 года.
Также среди вернувшихся есть работник "Укрзализныци".
В компании подчеркнули, что для них есть честь встречать уволенных украинцев и помогать им добраться домой — туда, где их ждали родные.
«Поздравляем с возвращением. Спасибо за выдержку и мужество. Вы дома», - говорится в сообщении.
Напомним, в рамках нового обмена пленными 5 февраля на дом вернулись 157 украинских защитников: воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. Также с защитниками возвращаются гражданские. Большинство было в плену еще с начала полномасштабной войны.
Ранее говорилось, что во время переговоров в Абу-Даби представители РФ, Украины и США договорились об обмене 314 пленными.