"Укрзализныця" доставляет домой 116 украинцев, освобожденных из российского плена

"Укрзализныця" помогает доставить домой 116 украинцев, освобожденных из российского плена во время первого в 2026 году обмена.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Среди уволенных – военнослужащие Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии, представители Государственной пограничной службы, а также гражданские. В компании отметили, что многие из них находились в плену еще с 2022 года.

Также среди вернувшихся есть работник "Укрзализныци".

В компании подчеркнули, что для них есть честь встречать уволенных украинцев и помогать им добраться домой — туда, где их ждали родные.

«Поздравляем с возвращением. Спасибо за выдержку и мужество. Вы дома», - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках нового обмена пленными 5 февраля на дом вернулись 157 украинских защитников: воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. Также с защитниками возвращаются гражданские. Большинство было в плену еще с начала полномасштабной войны.

Ранее говорилось, что во время переговоров в Абу-Даби представители РФ, Украины и США договорились об обмене 314 пленными.