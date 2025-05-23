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- Украина
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"Укрзализныця" изменение движение поездов в Рахов и Ясину: провал грунта ограничил маршруты
23 мая "Укрзализныця" изменила маршруты ряда поездов из-за провала грунта между станциями Ясиня и Вороненко - организованы автобусные трансферы.
В Украине произошли изменения в маршрутах поездов на 23 мая из-за провала земной породы и временного перекрытия движения на участке Ясиня - Вороненко.
Об этом информирует "Укрзализныця" в сообщении в соцсетях.
Поезд №233 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 5:21); поезд №144 Рахов - Чернигов в 12:24 будет отправляться из Яремче;
Поезд №55 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 6:48); обратный рейс в Киев будет также отправляться со станции Микуличин в 18:48;
Поезд №95 Киев-Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 8:45); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 21:08;
Поезд №107 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 13:50;
Поезд №5 Запорожье - Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 10:04); обратный рейс в Запорожье будет отправляться также из Ворохты в 13:03;
Поезд №25 Одесса-Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 11:35); обратный рейс этого поезда в Одессу будет отправляться из Ворохты в 15:35;
Поезд №357 Киев-Ясиня будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 11:58); обратный рейс этого поезда в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27;
Поезд №1 Харьков – Ворохта будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12;
Поезд №143 Сумы - Рахов будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 16:28). Рейс поезда №234 Рахов — Киев будет отправляться в этот день из Ворохты в 22:36.
Кроме того, пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя - Деловое будет ограничен в Делятин.
Для пассажиров всех поездов дальнего сообщения Укрзализныця организует автобусные трансферы по обоим направлениям с конечных станций временно сокращенных маршрутов.
Напомним, что "Укрзализныця" запускает удобные пересадки в Карпаты и Буковину.
Теперь пассажиры из Одессы, Полтавы и Кременчуга смогут удобно добираться до Ужгорода, Ивано-Франковска, Яремчи, Ворохты, Ясини и Черновцов благодаря новым удобным стыковкам во Львове.