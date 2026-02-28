«Укрзализныця» изменила движение поездов: что важно знать 28 февраля

Поезд

Реклама

«Укрзализныця» 28 февраля обнародовала обновленную информацию о курсировании поездов по состоянию на 28 февраля. Пассажиров просят следить за сообщениями в приложении и объявлениями на вокзалах.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

На Херсонщине перевозки организуют с учетом текущей ситуации с безопасностью. В компании отмечают: актуальная информация оперативно появляется в push-оповещениях и через громкоговорители.

Реклама

На Сумщине и Черниговщине региональные поезда временно курсируют только до или из Конотопа. Пригородное сообщение в направлении Нежина осуществляется по измененным графикам.

В Харьковской и Донецкой областях между Лозовой и Краматорском пассажиров перевозят автобусными трансферами.

«Поезд №101/102 Барвенково — Херсон обязательно дождется пересадки. Региональные экспрессы изюмского направления — по расписанию», — отметила в УЗ.

В Запорожье после ночного обстрела фиксировали перебои с электроснабжением, однако пригородные поезда вышли в рейсы. Возможны задержки до одного часа, отмен нет.

Реклама

Временно ограничено курсирование до и со станции Днепр-Главный для таких поездов:

№86/85 Львов — Запорожье — Львов

№128/127 Львов — Запорожье — Львов

№6 Ясиня — Запорожье

№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино

Между Днепром и Запорожьем пассажиров преимущественно доставляют автобусные трансферы.

«Ориентируйтесь на указания поездных бригад и работников вокзалов и держите включенными push-оповещения», — говорится в сообщении.

Напомним, на рассвете субботы, 28 февраля в Днепре произошли взрывы. Россияне атаковали город БпЛА. По меньшей мере один человек получил травмы.

Реклама

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что ночью российские войска атаковали беспилотниками одну из станций в Днепропетровской области.

В результате удара по электровозу ранения получил машинист. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние врачи оценивают как стабильное. После попадания на месте вспыхнул пожар, экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

По словам чиновника, это еще одна попытка России нарушить работу гражданской логистики.

«Враг системно атакует инфраструктуру, которая обеспечивает движение, эвакуацию и снабжение по всей стране. Несмотря на это, движение поездов остается стабильным и осуществляется по графику. Железная дорога продолжает работать, обеспечивая сообщение даже в условиях постоянных угроз», — говорится в сообщении.