"Укрзализныця" изменила движение поездов в четырех регионах: что важно знать 11 февраля

Поезд

«Укрзализныця» обнародовала обновленную информацию о курсировании поездов по состоянию на 11 февраля. Работа железнодорожного сообщения продолжается с учетом ситуации с безопасностью в отдельных регионах.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

На Сумщине и Черниговщине возможны точечные корректировки графика пригородных и региональных маршрутов. Региональные поезда сейчас курсируют до и из Конотопа, а пригородные — до станции Кролевец. На Черниговщине временно не выполняются рейсы по маршруту Сновск — Бахмач — Сновск.

В Харьковской области участок Лозовая — Барвенково — Краматорск остается зоной повышенной опасности. Перевозка пассажиров на этом направлении осуществляется автобусным объездом, стыковка с поездами обеспечена.

В Запорожском регионе сохраняется усиленный контроль безопасности обстановки. В зависимости от ситуации поезда или пропускают, или организуют автобусные перевозки. Пассажиров просят ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.

«Отдельная благодарность БФ „Пролиска“ за поддержку автобусных перевозок на запорожском и краматорском направлениях и помощь в эвакуации гражданских из Донецкой области к нашим эвакорейсам на Харьковщине. Во время трансферов команда фонда координирует посадку и регистрацию пассажиров. Движение продолжается. Безопасность — прежде всего», — говорится в сообщении.

Напомним, ко Дню влюбленных в Киеве и Львове будут курсировать традиционные Романтические экспрессы. «Укрзализныця» уже объявила о старте продажи билетов.