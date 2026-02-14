"Укрзализныця" изменила движение поездов в нескольких регионах - подробности

Вокзал

Из-за ситуации с безопасностью в отдельных регионах Украины 14 февраля действуют временные ограничения и изменения в движении поездов.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.

На Сумщине региональные поезда сейчас курсируют до и из Конотопа, который определен временной конечной станцией. Сообщение севернее Конотопа обеспечивается пригородными поездами или автобусами.

В Харьковской области участок Лозовая — Барвенково — Краматорск остается зоной повышенной опасности. На этом направлении организовано движение автобусов «Подснежники», а также курсирует пригородный поезд до станции Дубовое.

В Запорожском регионе введен усиленный контроль безопасности. Части поездов удается осуществлять рейсы в и из Запорожья. Пассажиров призывают внимательно слушать инструкции поездных бригад и работников вокзалов.

Кроме того, в Укрзализныце напомнили, что в официальном приложении компании в разделе «Частые вопросы» доступна памятка с алгоритмом действий во время угрозы вражеской атаки.

Кроме того, ко Дню влюбленных в Киев и Львов отправятся в рейсы Романтические экспрессы. В Киеве рейсы запланированы на 14:45 и 19:10, во Львове — на 15:30 и 19:00. Путешествие продлится чуть больше двух часов и будет проходить в люкс-вагоне с купе на двоих, романтической музыкой и праздничной атмосферой.

Напомним, ранее мы писали о том, что 13 февраля «Укрзализныця» изменила маршруты ряда пригородных поездовв Харьковской и Днепропетровской областях из-за повреждения инфраструктуры.