Украина
121
2 мин

"Укрзализныця" изменила движение поездов в ряде областей: перечень рейсов

В «Укрзализныце» предупредили пассажиров о задержках поездов и пересадках на автобусы.

Ирина Лабьяк
Поезд "Укрзализныци"

Поезд «Укрзализныци» / © Укрзализныця

«Укрзализныця» 26 февраля внесла коррективы в движение поездов по ряду регионов из-за ситуации с безопасностью и последствий обстрелов. В некоторых областях введены автобусные трансферы, в других — железнодорожные рейсы курсируют с задержками.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Укрзализныци».

Движение поездов 26 февраля — изменения

Херсонская область

Мониторинговые группы «Укрзализныця» работают в усиленном режиме. Движение поездов организуется с учетом ситуации с безопасностью. В компании призвали пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении и объявлениями на вокзалах и в поездах.

Николаевская область

В «Укрзализныце» отметили, что жителям региона следует во время воздушной тревоги на вокзале следить за сообщениями работников и, при необходимости, направляться в укрытие.

Сумская и Черниговская области

Региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. На нежинском направлении действуют измененные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой до Краматорского направления пассажиров перевозят автобусами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно ожидает трансфер из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

Запорожье

После ночного обстрела в городе возникали перебои с электроснабжением. Пригородные поезда вышли на маршруты, возможны задержки до 1 часа, отмен нет.

Временно ограничено движение до/со станции «Днепр-Главный» для поездов:

  • №86/85 Львов — Запорожье — Львов

  • №128/127 Львов — Запорожье — Львов

  • №6 Ясиня — Запорожье

  • №40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино

Сообщение между Днепром и Запорожьем преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.

К слову, в ночь на 22 февраля российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в четырех областях: Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской. По словам вице-премьера — министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, повреждены два локомотива, однако движение поездов не останавливалось.

121
