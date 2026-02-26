- Дата публикации
"Укрзализныця" изменила движение поездов в ряде областей: перечень рейсов
В «Укрзализныце» предупредили пассажиров о задержках поездов и пересадках на автобусы.
«Укрзализныця» 26 февраля внесла коррективы в движение поездов по ряду регионов из-за ситуации с безопасностью и последствий обстрелов. В некоторых областях введены автобусные трансферы, в других — железнодорожные рейсы курсируют с задержками.
Об этом сообщили в телеграм-канале «Укрзализныци».
Движение поездов 26 февраля — изменения
Херсонская область
Мониторинговые группы «Укрзализныця» работают в усиленном режиме. Движение поездов организуется с учетом ситуации с безопасностью. В компании призвали пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении и объявлениями на вокзалах и в поездах.
Николаевская область
В «Укрзализныце» отметили, что жителям региона следует во время воздушной тревоги на вокзале следить за сообщениями работников и, при необходимости, направляться в укрытие.
Сумская и Черниговская области
Региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. На нежинском направлении действуют измененные графики пригородного сообщения.
Харьковская и Донецкая области
От Лозовой до Краматорского направления пассажиров перевозят автобусами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно ожидает трансфер из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.
Запорожье
После ночного обстрела в городе возникали перебои с электроснабжением. Пригородные поезда вышли на маршруты, возможны задержки до 1 часа, отмен нет.
Временно ограничено движение до/со станции «Днепр-Главный» для поездов:
№86/85 Львов — Запорожье — Львов
№128/127 Львов — Запорожье — Львов
№6 Ясиня — Запорожье
№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино
Сообщение между Днепром и Запорожьем преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.
К слову, в ночь на 22 февраля российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в четырех областях: Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской. По словам вице-премьера — министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, повреждены два локомотива, однако движение поездов не останавливалось.