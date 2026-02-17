- Дата публикации
"Укрзализныця" изменила график одного из поездов: что следует знать
«Укрзализныця» адаптировала расписание популярного рейса в пользу жителей трех областных центров.
В Украине с 17 февраля поезд №21/22 сообщением Харьков — Львов будет курсировать по обновленному расписанию.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».
Новое время отправления и прибытия
По информации «Укрзализныци», согласно обновленному графику, время отправления поезда из Харькова смещено на вечернее время — в 19:26 (ранее рейс отправлялся в 14:27). Соответственно изменилось время прибытия на ключевые станции:
Винница — 05:40 (вместо 00:54);
Хмельницкий — 07:32 (вместо 02:42);
Тернополь — 09:14 (вместо 04:35).
Такое решение позволяет пассажирам прибывать в областные центры после завершения ночных ограничений на передвижение.
Улучшение условий для пересадок
Также отмечается, что обновленное расписание интегрировано с графиком движения пригородных электропоездов Харьковщины. Пассажиры из Изюма (поезд №6430) и Слатино (поезд №6023), прибывающие в Харьков в 17:21 и 18:12 соответственно, теперь имеют удобную пересадку на львовский рейс.
«Кроме этого, появится удобная возможность путешествовать из Харькова в Каменец-Подольский с пересадкой в Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 Хмельницкий — Ларга, который отправляется из Хмельницкого в 08:05 и прибывает в Каменец-Подольский в 11:40», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что российские удары повредили инфраструктуру железной дороги Украины в Днепропетровской и Сумской областях.
Кроме того, россияне обстреляли железную дорогу на севере страны. В частности, в Сумской области была атакована инфраструктура и поврежден локомотив.