"Укрзализныця" изменила график одного из поездов: что следует знать

Укрзализныця / © соцмережі

В Украине с 17 февраля поезд №21/22 сообщением Харьков — Львов будет курсировать по обновленному расписанию.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Новое время отправления и прибытия

По информации «Укрзализныци», согласно обновленному графику, время отправления поезда из Харькова смещено на вечернее время — в 19:26 (ранее рейс отправлялся в 14:27). Соответственно изменилось время прибытия на ключевые станции:

Винница — 05:40 (вместо 00:54);

Хмельницкий — 07:32 (вместо 02:42);

Тернополь — 09:14 (вместо 04:35).

Такое решение позволяет пассажирам прибывать в областные центры после завершения ночных ограничений на передвижение.

Улучшение условий для пересадок

Также отмечается, что обновленное расписание интегрировано с графиком движения пригородных электропоездов Харьковщины. Пассажиры из Изюма (поезд №6430) и Слатино (поезд №6023), прибывающие в Харьков в 17:21 и 18:12 соответственно, теперь имеют удобную пересадку на львовский рейс.

«Кроме этого, появится удобная возможность путешествовать из Харькова в Каменец-Подольский с пересадкой в Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 Хмельницкий — Ларга, который отправляется из Хмельницкого в 08:05 и прибывает в Каменец-Подольский в 11:40», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российские удары повредили инфраструктуру железной дороги Украины в Днепропетровской и Сумской областях.

Кроме того, россияне обстреляли железную дорогу на севере страны. В частности, в Сумской области была атакована инфраструктура и поврежден локомотив.