"Укрзализныця" изменила правила покупки и возврата билетов на популярные направления: детали

Поезд / © t.me/UkrzalInfo

Реклама

С 1 августа 2025 года верификация через Дія.Підпис при покупке билетов через приложение «Укрзализныця» будет действовать не для пяти, а только для трех поездов: №29/30 Киев — Ужгород, №12 Львов — Одесса и №27/28 Киев — Чоп.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Нововведение внедрено в рамках тестового проекта для противодействия злоупотреблениям во время онлайн-продажи билетов.

Реклама

В то же время для тех, кто не имеет биометрических документов или возможности воспользоваться цифровой верификацией, сохраняется возможность приобрести билеты в определенных железнодорожных кассах: в Киеве (кассы №21 и 22), Львове (касса №1), Одессе (кассы №14 и №2), Ужгороде (касса №2) и Чопе (касса №2).

«Мы внимательно следим за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширим ли практику на другие рейсы», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее была введена верификация через Дія.Підпис для поездов №105/106 Одесса — Киев, №91/92 Львов — Киев, №29/30 Киев — Ужгород, №12 Львов — Одесса, №27/28 Киев — Чоп.

Напомним, «Укрзализныця» запускает дополнительные поезда на самые популярные направления. Пассажиры смогут приобрести билеты на самые популярные маршруты — в частности между Киевом, Одессой, Винницей и Кривым Рогом.

Реклама