"Укрзализныця" изменила расписание движения поездов из-за атаки РФ: список рейсов
После обстрела РФ в Украине есть изменения в движении поездов.
«Укрзализныця» изменила расписание движения поездов из-за атаки РФ . Есть соответствующий перечень рейсов.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
РФ обстреляла железную дорогу
В Сумской области российский беспилотник атаковал пассажирский поезд сообщением Смородино-Ворожба. Как сообщили в "Укрзализныце", российский БпЛА попал в хвостовую часть поезда. Жертв и пострадавших нет. Пассажиров оперативно эвакуировали, а железнодорожники быстро отцепили вагоны от локомотива.
«Соответственно, теперь ограничили маршрут поезда №6011/6012 Кириковка — Ворожба до остановки 68км. А поезд №6016 Ворожба — Боромля сегодня не сможет осуществить свой рейс», — говорится в сообщении.
Кроме того, 15 марта временно не будут отправляться рейсы №7008 Тростянец-Смородино — Люботин, №6261/6262 Люботин — Лебединская, №6267 Лебединская — Сумы и №6019 Сумы — Ворожба.
Также 16 марта не будет курсировать поезд №6012/6011 сообщением Ворожба - Тростянец-Смородино.
Пассажиров призывают внимательно следить за объявлениями железнодорожников и следовать их указаниям.
Напомним, в субботу, 14 марта, российский беспилотник попал в пригородный пассажирский поезд в Сумской области . Удар пришелся на толкатель поезда «Смородино — Ворожба» вблизи села Новоселица Верхнесыворотской общины. Пассажиры не пострадали, их эвакуировали в безопасное место. По факту атаки начато расследование.