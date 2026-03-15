"Укрзализныця" изменила расписание движения поездов из-за атаки РФ: список рейсов

"Укрзализныця"

Реклама

«Укрзализныця» изменила расписание движения поездов из-за атаки РФ . Есть соответствующий перечень рейсов.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

РФ обстреляла железную дорогу

В Сумской области российский беспилотник атаковал пассажирский поезд сообщением Смородино-Ворожба. Как сообщили в "Укрзализныце", российский БпЛА попал в хвостовую часть поезда. Жертв и пострадавших нет. Пассажиров оперативно эвакуировали, а железнодорожники быстро отцепили вагоны от локомотива.

Реклама

«Соответственно, теперь ограничили маршрут поезда №6011/6012 Кириковка — Ворожба до остановки 68км. А поезд №6016 Ворожба — Боромля сегодня не сможет осуществить свой рейс», — говорится в сообщении.

Кроме того, 15 марта временно не будут отправляться рейсы №7008 Тростянец-Смородино — Люботин, №6261/6262 Люботин — Лебединская, №6267 Лебединская — Сумы и №6019 Сумы — Ворожба.

Также 16 марта не будет курсировать поезд №6012/6011 сообщением Ворожба - Тростянец-Смородино.

Пассажиров призывают внимательно следить за объявлениями железнодорожников и следовать их указаниям.

Реклама

Напомним, в субботу, 14 марта, российский беспилотник попал в пригородный пассажирский поезд в Сумской области . Удар пришелся на толкатель поезда «Смородино — Ворожба» вблизи села Новоселица Верхнесыворотской общины. Пассажиры не пострадали, их эвакуировали в безопасное место. По факту атаки начато расследование.