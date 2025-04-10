"Укрзализныця" к Пасхе назначила дополнительный поезд на популярный маршрут: график

Укрзализныця назначила дополнительный поезд на Пасху / © Укрзализныця

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"Укрзализныця" по случаю Пасхи назначает дополнительный скорый поезд Киев — Одесса.

Об этом передает пресс-служба УЗ.

Скорый фирменный поезд №265/266 Киев — Одесса — Киев будет курсировать 18 и 21 апреля. Это поможет пассажирам удобно спланировать праздничные поездки.

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Из Киева поезд будет отправляться в 08:33 и прибывать в Одессу в 18:08 . В обратном направлении — из Одессы — отправление в 10:28, прибытие в столицу в 21:15.

Поезд пригодится не только жителям столицы и Одессы, но и жителям Винницы, Жмеринки, Подольска, а также Раздольной, Кодымы, Рудницы, Вапнярки и Казатина, где предусмотрены остановки.

Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в железнодорожных кассах.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает удобные пересадки в Карпаты и Буковину.