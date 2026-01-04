"Укрзализныця" меняет график движения поездов: на какие рейсы не будут продавать билеты

Поезд "Укрзализныци" / © Укрзализныця

«Укрзализныця» приостановила продажу билетов на некоторые рейсы, которые отправляются после 21 января. Это обусловлено необходимостью скорректировать график движения поездов после российского обстрела участка железной дороги в районе города Фастова Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» в воскресенье, 4 января.

Компания-перевозчик обещает завершить корректировку графиков до конца суток 7 января.

«Продажу откроем утром 8 января: внутренние рейсы — с 08:00, международные рейсы — с 09:00. По обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января», — говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» предупредили о возможных задержках поездов до того времени, пока не заработает новое расписание.

«Задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке.- отмечают в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзализныця» внесла изменения в ряд пригородных рейсов на Фастовском участке Киевской области. Некоторые рейсы курсировать не будут, а некоторые поезда дальнего следования будут проходить Фастов без остановки. После последнего обстрела работу Фастовского железнодорожного узла было существенно затруднено.