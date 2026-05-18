"Укрзализныця" меняет маршруты и задерживает поезда после ночной атаки

Поезд / © Укрзализныця

Дополнено новыми материалами

Из-за угрозы ударов беспилотников по Днепропетровской области «Укрзализныця» оперативно скорректировала движение ряда поездов 18 мая. Для безопасности пассажиров железнодорожники изменили маршруты и организовали системы пересадок.

Об этом сообщили в телеграм-канале железной дороги.

Из-за непосредственной угрозы вражеских беспилотников, прежде всего на Днепропетровщине, мониторинговые группы «Укрзализныци» были вынуждены задержать отправление ряда поездов. В то же время, несмотря на сложную ночь, удалось избежать повреждений пассажиров и подвижного состава.

В компании сообщили, что часть маршрутов временно изменена, а также организованы пересадки пассажиров, чтобы вагоны могли вовремя отправиться в обратные рейсы и минимизировать задержки.

Все актуальные задержки по-прежнему можно отслеживать онлайн на портале uz-vezemo.

Изменения в движении поездов 18 сентября

Поезд №79/80 Днепр — Львов , который отправился из Днепра 17 мая, будет курсировать только до Киева. Пассажиров, следующих во Львов, в столице пересадят на дополнительный поезд №291 Киев — Львов. Ориентировочное время его отправления — после прибытия поезда №79, около 13:30.

В обратном направлении рейс №80 Львов — Днепр 18 мая будет стартовать уже из Киева.

Для пассажиров, которые будут отправляться из Львова, назначен дополнительный поезд №292 Львов — Киев . Посадка будет происходить по графику поезда №80 — ориентировочно в 15:10. По прибытии в Киев пассажиры пересядут в основной состав.

Поезд №86/85 Запорожье — Львов прибудет во Львов ориентировочно в 21:00. Из-за этого рейс №103/104 Львов — Лозовая отправится с задержкой — около 23:00.

Поезд №285/286 Днепр — Львов ожидается во Львове примерно в 18:00. В связи с этим обратный рейс №286/285 Львов — Днепр отправится с задержкой ориентировочно на три часа.

Поезд №83/84 Днепр — Ужгород , который выехал из Днепра 17 мая, будет следовать только во Львов. Пассажиров, которые едут в Ужгород, во Львове пересадят в отдельный состав. Ориентировочное время отправления из Львова — около 18:00.

Для пассажиров из Ужгорода в обратном направлении также организуют отдельный состав во Львов — отправление запланировано по графику поезда №83/84, ориентировочно в 16:45. Во Львове пассажиры смогут пересесть в основной поезд.

Для пассажиров рейсов с наибольшими задержками партнеры «Укрзализныци» из World Central Kitchen готовят перекусы в дороге.

«Просим пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении, за объявлениями на вокзалах, сообщениями поездных бригад и официальными обновлениями Укрзализныци», — призвали в компании.

Несмотря на имеющиеся риски и воздушные угрозы, железнодорожники продолжают делать все возможное, чтобы пассажиры как можно быстрее добрались до своих пунктов назначения.

Какие последствия атаки на Днепр и область?

Напомним, в ночь на 18 мая российские захватчики массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Воздушная тревога и взрывы в Днепре продолжались с вечера до утра. Одно из попаданий зафиксировано по жилому кварталу, также из-за удара загорелась крыша многоэтажки. В городе повреждены многоквартирные и частные дома, вуз, религиозное учреждение, предприятие и автомобили. По состоянию на утро известно о 18 раненых, среди которых двое детей.

