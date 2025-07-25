"Укрзализныця" меняет правила покупки и возврата билетов: подробности

«Укрзализныця» вводит верификацию через «Дия.Пидпыс» для покупки и возврата билетов / © Укрзализныця

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«Укрзализныця» с 1 августа в тестовом режиме вводит верификацию через «Дия.Пидпыс» для ряда популярных поездов. Так, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, надо будет верифицировать личность через «Дия.Пидпыс».

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

В «Укрзализныце» отметили, что продолжают использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов.

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«Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через Дия.Пидпыс», — указано в заявлении.

На первом этапе верификация будет нужна на такие рейсы:

№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

Купить билеты на эти поезда в кассах будет невозможно.

Нововведения не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Она дальше могут бронировать и покупать соответствующие билеты через специальный сервис «Укрзализныци» и через «Армия+».

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«Укрзализныця» также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID.

Напомним, «Укрзализныця» сообщила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Так, на железнодорожных станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны, а поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.