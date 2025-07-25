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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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"Укрзализныця" меняет правила покупки и возврата билетов: подробности

Пассажиры «Укрзализныци» больше не смогут купить билеты на определенные поезда в кассах: с 1 августа для этого понадобится «Дия.Пидпыс».

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
"Укрзализныця" вводит верификацию через "Дия.Пидпыс" для покупки и возврата билетов

«Укрзализныця» вводит верификацию через «Дия.Пидпыс» для покупки и возврата билетов / © Укрзализныця

«Укрзализныця» с 1 августа в тестовом режиме вводит верификацию через «Дия.Пидпыс» для ряда популярных поездов. Так, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, надо будет верифицировать личность через «Дия.Пидпыс».

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

В «Укрзализныце» отметили, что продолжают использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов.

«Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через Дия.Пидпыс», — указано в заявлении.

На первом этапе верификация будет нужна на такие рейсы:

  • №105/106 Одесса — Киев;

  • №91/92 Львов — Киев;

  • №29/30 Киев — Ужгород;

  • №12 Львов — Одесса;

  • №27/28 Киев — Чоп.

Купить билеты на эти поезда в кассах будет невозможно.

Нововведения не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Она дальше могут бронировать и покупать соответствующие билеты через специальный сервис «Укрзализныци» и через «Армия+».

«Укрзализныця» также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID.

Напомним, «Укрзализныця» сообщила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Так, на железнодорожных станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны, а поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.

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