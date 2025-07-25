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- Украина
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"Укрзализныця" меняет правила покупки и возврата билетов: подробности
Пассажиры «Укрзализныци» больше не смогут купить билеты на определенные поезда в кассах: с 1 августа для этого понадобится «Дия.Пидпыс».
«Укрзализныця» с 1 августа в тестовом режиме вводит верификацию через «Дия.Пидпыс» для ряда популярных поездов. Так, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, надо будет верифицировать личность через «Дия.Пидпыс».
Об этом сообщили в телеграм-канале компании.
В «Укрзализныце» отметили, что продолжают использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов.
«Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через Дия.Пидпыс», — указано в заявлении.
На первом этапе верификация будет нужна на такие рейсы:
№105/106 Одесса — Киев;
№91/92 Львов — Киев;
№29/30 Киев — Ужгород;
№12 Львов — Одесса;
№27/28 Киев — Чоп.
Купить билеты на эти поезда в кассах будет невозможно.
Нововведения не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Она дальше могут бронировать и покупать соответствующие билеты через специальный сервис «Укрзализныци» и через «Армия+».
«Укрзализныця» также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID.
Напомним, «Укрзализныця» сообщила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Так, на железнодорожных станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны, а поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.