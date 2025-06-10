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"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на лето: расписание и направления
С 27 июня «Укрзализныця» запускает ряд новых рейсов на лето.
"Укрзализныця" с началом сезона отпусков расширила расписание: теперь больше поездов из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясини и Одессу.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ в Telegram.
Основные изменения
Поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск
Один из самых длинных маршрутов в Украине — 1358 км. Будет курсировать через Киев через день.
Ивано-Франковск: 21:52 → Краматорск: 18:28
Краматорск: 19:20 → Ивано-Франковск: 16:45
Обеспечивает как ночное/дневное сообщение между Ивано-Франковском и Киевом, так и дневное/ночное между Киевом и Краматорском.
Поезд №220/219 Киев — Днепр
Будет курсировать в определенные дни недели.
Киев: 14:35 → Днепр: 21:26
Днепр: 08:36 → Киев: 15:19
Удобно для пассажиров, следующих из Днепра за границу — в Киеве есть пересадки на поезда в Кишинев, Перемышль, Варшаву и Хелм.
Поезд Интерсити №765/764 Киев — Одесса №765/764 Киев — Одесса
Начнет курсирование с 27 июня (из Киева) и 28 июня (из Одессы), шесть раз в неделю.
Киев: 21:49 → Одесса: 05:34
Одесса: 06:54 → Киев: 15:01
Удобно для жителей Чернигова и Сум, которые могут прибыть вечером в Киев, а уже утром отправиться в Одессу.
Интерсити+ №736/735 Киев — Днепр №736/735 Киев — Днепр
Ночное скоростное сообщение в определенные дни.
Киев: 23:52 → Днепр: 05:45
Днепр: 23:24 → Киев: 05:17
В Киеве возможны пересадки на Интерсити в Луцк, Ровно, Львов, Чернигов, Шостку и Сумы.
Поезд №283/284 Киев — Ужгород
Будет курсировать через день.
Киев: 15:21 → Львов: 23:34 → Ужгород: 05:20
Ужгород: 23:13 → Львов: 05:51 → Киев: 13:12
Удобно для жителей восточных регионов, которые через Киев направляются в Закарпатье.
Поезд №203/204 Киев — Ясиня — Ясиня
Будет курсировать через день.
Киев: 23:00 → Львов: 07:28 → Ясиня: 14:17
Ясиня: 18:05 → Львов: 00:51 → Киев: 09:18
Обеспечивает удобные пересадки в Киеве для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска и Славянска.
Интерсити+ №739/740 Киев — Кривой Рог №739/740 Киев — Кривой Рог
Усиливает сообщение столицы с Кривбассом.
Киев: 13:05 → Кривой Рог: 19:53
Кривой Рог: 22:37 → Киев: 05:14
В Киеве предусмотрены пересадки на поезда в Польшу и на региональные маршруты.
Дополнительные рейсы
Еще 11 поездов уже учтены в летнем графике, но будут назначаться отдельными решениями в зависимости от потребностей пассажиров.
Среди них:
Киев — Трускавец
Львов — Одесса
Киев — Ужгород
Киев — Каменец-Подольский
Киев — Одесса (несколько рейсов)
Киев — Львов
Пассажирам также рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте, ведь список поездов может расшириться в ближайшее время.
Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрзализныця» усиливает контрольные мероприятия на вокзалах. Причиной являются обстрелы и угрозы со стороны РФ.