"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на лето: расписание и направления

УЗ запускает дополнительные поезда из Киева в разные регионы

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"Укрзализныця" с началом сезона отпусков расширила расписание: теперь больше поездов из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясини и Одессу.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ в Telegram.

Основные изменения

Поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск

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Один из самых длинных маршрутов в Украине — 1358 км. Будет курсировать через Киев через день.

Ивано-Франковск: 21:52 → Краматорск: 18:28

Краматорск: 19:20 → Ивано-Франковск: 16:45

Обеспечивает как ночное/дневное сообщение между Ивано-Франковском и Киевом, так и дневное/ночное между Киевом и Краматорском.

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Поезд №220/219 Киев — Днепр

Будет курсировать в определенные дни недели.

Киев: 14:35 → Днепр: 21:26

Днепр: 08:36 → Киев: 15:19

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Удобно для пассажиров, следующих из Днепра за границу — в Киеве есть пересадки на поезда в Кишинев, Перемышль, Варшаву и Хелм.

Поезд Интерсити №765/764 Киев — Одесса №765/764 Киев — Одесса

Начнет курсирование с 27 июня (из Киева) и 28 июня (из Одессы), шесть раз в неделю.

Киев: 21:49 → Одесса: 05:34

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Одесса: 06:54 → Киев: 15:01

Удобно для жителей Чернигова и Сум, которые могут прибыть вечером в Киев, а уже утром отправиться в Одессу.

Интерсити+ №736/735 Киев — Днепр №736/735 Киев — Днепр

Ночное скоростное сообщение в определенные дни.

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Киев: 23:52 → Днепр: 05:45

Днепр: 23:24 → Киев: 05:17

В Киеве возможны пересадки на Интерсити в Луцк, Ровно, Львов, Чернигов, Шостку и Сумы.

Поезд №283/284 Киев — Ужгород

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Будет курсировать через день.

Киев: 15:21 → Львов: 23:34 → Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 → Львов: 05:51 → Киев: 13:12

Удобно для жителей восточных регионов, которые через Киев направляются в Закарпатье.

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Поезд №203/204 Киев — Ясиня — Ясиня

Будет курсировать через день.

Киев: 23:00 → Львов: 07:28 → Ясиня: 14:17

Ясиня: 18:05 → Львов: 00:51 → Киев: 09:18

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Обеспечивает удобные пересадки в Киеве для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска и Славянска.

Интерсити+ №739/740 Киев — Кривой Рог №739/740 Киев — Кривой Рог

Усиливает сообщение столицы с Кривбассом.

Киев: 13:05 → Кривой Рог: 19:53

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Кривой Рог: 22:37 → Киев: 05:14

В Киеве предусмотрены пересадки на поезда в Польшу и на региональные маршруты.

Дополнительные рейсы

Еще 11 поездов уже учтены в летнем графике, но будут назначаться отдельными решениями в зависимости от потребностей пассажиров.

Среди них:

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Киев — Трускавец

Львов — Одесса

Киев — Ужгород

Киев — Каменец-Подольский

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Киев — Одесса (несколько рейсов)

Киев — Львов

Пассажирам также рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте, ведь список поездов может расшириться в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрзализныця» усиливает контрольные мероприятия на вокзалах. Причиной являются обстрелы и угрозы со стороны РФ.

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