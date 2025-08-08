- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 237
- Время на прочтение
- 1 мин
"Укрзализныця" назначила новые маршруты из Киева: какие направления добавили
В августе и сентябре Укрзализныця запускает новые рейсы из Киева в регионы. В расписании появились дополнительные поезда в Кривой Рог, Чернигов и Винницу.
В августе и сентябре пассажиры смогут воспользоваться дополнительными рейсами Киева, Кривого Рога, Чернигова и Винницы.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Больше рейсов — больше возможностей для путешествий», — отметили в Укрзализныце.
В частности, назначены поезда №739/740 Киев — Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог — Киев. Они будут курсировать в августе и сентябре, с отправлением в следующие дни: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 20
Кроме того, компания назначила поезд №702/701 Киев — Чернигов — Киев на 23, 24 и 25 августа. В эти же даты будет курсировать поезд №775/776 Киев — Винница — Киев.
Купить билеты можно в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua, а также в кассах вокзалов.
Напомним, в августе « Укрзализныця » запускает дополнительные поезда в туристический поселок Ворохта в Ивано-Франковской области, которые будут отправляться из Львова.
Новые поезда предназначены для того, чтобы «все желающие успели этим летом подышать свежим горным воздухом, полюбоваться лесами и горами».
В составе поезда — вагоны плацкарт, купе и СВ с сидячими местами (без продажи постельного белья).