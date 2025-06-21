"Укрзализныця" назначила ряд поездов на летний сезон: какие маршруты

Назначены дополнительные рейсы между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцем. / © Укрзализныця

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«Укрзализныця» назначила ряд дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцем.

Об этом сообщили в компании.

В составе назначенных поездов будут курсировать купейные вагоны, но с сидячими местами. То есть это вагоны с кондиционированием воздуха, однако в спальном формате они не используются.

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Маршруты поездов

Поезд № 291/292 Киев — Львов — Киев будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 2 28, 31 июля

Поезд № 265/266 Киев — Одесса — Киев будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня

Поезд № 159/160 Киев — Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца: 29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 2

Поезд № 168/167 Львов — Одесса будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля

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Напомним, «Укрзализныця» с 18 июня индексировала цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего сообщения. В частности, стоимость стакана классического чая выросла с 10 гривен до 20 гривен.