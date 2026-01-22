"Укрзализныця" обновила график движения: как будут курсировать поезда с 22 января

Укрзализныця / © соцмережі

С 22 января " Укрзализныця " запускает обновленный график движения поездов. Расписание изменили из-за массовых задержек, вызванных обстрелами, объездами и работой под резервными тепловозами в обесточенных регионах.

Что известно

В компании объяснили , что новый график разработали в рекордные сроки, чтобы минимизировать опоздание и повысить пунктуальность рейсов. Поэтому часть маршрутов пересмотрели , а также изменили продолжительность отдельных поездок .

В «Укрзализныце» отмечают: главные принципы обновленного расписания — безопасность пассажиров и своевременность .

Важные изменения для двух поездов

Пассажиров, имеющих билеты на два международных рейса, просят обратить внимание на измененное время отправления:

№9 Киев — Будапешт : отправление в 09:43 вместо 11:05

№749 Киев — Вена : отправление в 12:33 вместо 13:05

Что делать пассажирам

В «Укрзализныце» уточнили, что в билетах, приобретенных после 8 января , уже учтено новое время отправления и прибытия.

Отдельно компания обратилась к пассажирам, которые покупали билеты у иностранных перевозчиков или на их ресурсах – их просят дополнительно проверить актуальное расписание на официальных каналах «Укрзализныци».

Где проверить обновленный график

Актуальное расписание можно узнать:

в приложении «Укрзализныци»

на официальном сайте компании

на информационных табло на вокзалах.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Приднепровской железной дороге в результате вражеского удара пострадала локомотивная бригада.