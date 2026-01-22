ТСН в социальных сетях

"Укрзализныця" обновила график движения: как будут курсировать поезда с 22 января

С ночи 22 января в Украине вступает в силу обновленный график движения «Укрзализныци». Уже в эти сутки по измененному расписанию будут отправляться 118 поездов дальнего сообщения, а также более сотни региональных и пригородных.

Укрзализныця

Укрзализныця / © соцмережі

С 22 января " Укрзализныця " запускает обновленный график движения поездов. Расписание изменили из-за массовых задержек, вызванных обстрелами, объездами и работой под резервными тепловозами в обесточенных регионах.

Что известно

В компании объяснили , что новый график разработали в рекордные сроки, чтобы минимизировать опоздание и повысить пунктуальность рейсов. Поэтому часть маршрутов пересмотрели , а также изменили продолжительность отдельных поездок .

В «Укрзализныце» отмечают: главные принципы обновленного расписания — безопасность пассажиров и своевременность .

Важные изменения для двух поездов

Пассажиров, имеющих билеты на два международных рейса, просят обратить внимание на измененное время отправления:

  • №9 Киев — Будапешт : отправление в 09:43 вместо 11:05

  • №749 Киев — Вена : отправление в 12:33 вместо 13:05

Что делать пассажирам

В «Укрзализныце» уточнили, что в билетах, приобретенных после 8 января , уже учтено новое время отправления и прибытия.

Отдельно компания обратилась к пассажирам, которые покупали билеты у иностранных перевозчиков или на их ресурсах – их просят дополнительно проверить актуальное расписание на официальных каналах «Укрзализныци».

Где проверить обновленный график

Актуальное расписание можно узнать:

  • в приложении «Укрзализныци»

  • на официальном сайте компании

  • на информационных табло на вокзалах.

