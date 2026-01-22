- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 1 мин
"Укрзализныця" обновила график движения: как будут курсировать поезда с 22 января
С ночи 22 января в Украине вступает в силу обновленный график движения «Укрзализныци». Уже в эти сутки по измененному расписанию будут отправляться 118 поездов дальнего сообщения, а также более сотни региональных и пригородных.
С 22 января " Укрзализныця " запускает обновленный график движения поездов. Расписание изменили из-за массовых задержек, вызванных обстрелами, объездами и работой под резервными тепловозами в обесточенных регионах.
Что известно
В компании объяснили , что новый график разработали в рекордные сроки, чтобы минимизировать опоздание и повысить пунктуальность рейсов. Поэтому часть маршрутов пересмотрели , а также изменили продолжительность отдельных поездок .
В «Укрзализныце» отмечают: главные принципы обновленного расписания — безопасность пассажиров и своевременность .
Важные изменения для двух поездов
Пассажиров, имеющих билеты на два международных рейса, просят обратить внимание на измененное время отправления:
№9 Киев — Будапешт : отправление в 09:43 вместо 11:05
№749 Киев — Вена : отправление в 12:33 вместо 13:05
Что делать пассажирам
В «Укрзализныце» уточнили, что в билетах, приобретенных после 8 января , уже учтено новое время отправления и прибытия.
Отдельно компания обратилась к пассажирам, которые покупали билеты у иностранных перевозчиков или на их ресурсах – их просят дополнительно проверить актуальное расписание на официальных каналах «Укрзализныци».
Где проверить обновленный график
Актуальное расписание можно узнать:
в приложении «Укрзализныци»
на официальном сайте компании
на информационных табло на вокзалах.
