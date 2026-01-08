«Укрзализныця» обновила расписание движения поездов: продажа билетов уже стартовала

«Укрзализныця» / © Укрзализныця

Реклама

Дополнено новыми материалами

«Укрзализныця» за рекордное время обновили все графики движения поездов. Они начнут курсировать по новому расписанию с 22 января. В результате изменений компания сможет вернуться к 91% своевременных прибытий.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Укрзализныци».

8 января стартует продажа билетов на поезда с датой отправления с 22 января. Открытие продажи будет происходить поэтапно:

Реклама

около 70% внутренних рейсов появятся в приложении «Укрзализныци» уже с 08:00,

все международные направления — с 09:00,

остальные рейсы станут доступны до конца дня.

Всего по обновленному графику будут курсировать 118 поездов дальнего следования и 62 пригородных поезда «Укрзализныци». Это позволит внести необходимые корректировки по безопасности и минимизировать задержки на фастовском участке, который подвергся поражениям со стороны врага и где сейчас идут активные восстановительные работы.

«Наши графисты в абсолютно рекордные сроки — за 7 дней — сделали работу, на которую по европейской практике отводится 5 месяцев. В результате этих изменений Укрзализныця сможет вернуться к уже привычным для украинцев — и очень мотивирующим для наших европейских коллег — 91% своевременных прибытий», — отметил глава правления компании Александр Перцовский.

Напомним, 4 января стало известно, что «Укрзализныця» приостанавила продажу билетов на рейсы после 21 января для корректировки расписания из-за вражеских обстрелов железной дороги в районе Фастова. Обновленный график движения вводится с 22 января. До введения нового расписания на фастовском участке возможны задержки поездов продолжительностью от одного до двух часов в зависимости от интенсивности движения.

В «Укрзализныце» также сообщили, что из-за ремонтных работ в январе и феврале меняется график движения пригородных поездов в трех областях — Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской.