Укрзализныця обновила тарифы на билеты: как теперь будут формироваться цены

С 25 апреля «Укрзализныця» обновляет систему продажи билетов на премиальные вагоны. Стоимость поездки теперь будет гибкой: цена будет меняться в зависимости от спроса, загруженности поезда и времени покупки.

Дмитрий Гулийчук
«Укрзализныця» внедряет модель динамического ценообразования для премиумсегмента.

«Укрзализныця» от 25 апреля запускает продажу билетов по новым коэффициентам.

Об этом передает пресс-служба УЗ.

Также согласована индексация тарифов в вагонах СВ (люкс) международных поездов.

В «Укрзализныце» отметили, что изменения будут касаться проезда исключительно в вагонах СВ (люкс) и 1 класса поездов «Интерсити» во внутреннем сообщении.

Тарифы на билеты 2 класса и в купейные и плацкартные вагоны остаются социально ориентированными. Цены на них государство не пересматривало с 2021 года.

Стоимость билетов в премиумсегменте будет калиброваться в зависимости от четырех факторов:

1. Сезонность.

В периоды, когда поезда заполнены всего на 70–80%, билеты будут дешевле. А в пиковые месяцы, например август, когда спрос максимальный, цена будет выше. В общей сложности будет 16 зон сезонности, которые отражают современный календарь праздников, каникул, и тому подобное.

2. День недели.

Самые низкие цены будут во вторник и среду, а самые высокие — когда день поездки приходится на пятницу и воскресенье, когда спрос самый большой. Пассажиры, которые могут изменять дату поездки, получат дополнительную мотивацию, а их места освободятся для других в наиболее популярные дни.

3. Заблаговременность.

Количество дней до отправления поезда, за которую покупается билет. Сегодня почти 30% пассажиров покупают билеты в день поездки или за два дня до нее. Новый подход будет поощрять планировать поездки заранее и покупать билеты выгоднее.

4. Наполняемость.

Если поезд заполнен на 90–100%, цена может быть выше. Но если перед отправкой остаются свободные места, цена будет снижаться. Это позволит и пассажирам, которые иначе выбирали бы другой класс путешествия, доступнее путешествовать 1м классом или СВ.

В УЗ пояснили, что новые правила будут касаться менее 10% путешествующих в премиум сегменте пассажиров, для других правила не меняются.

Также будут проиндексированы ориентировочно на 20% тарифы на проезд в вагонах СО (люкс) международных поездов. По новым тарифам билеты в эти вагоны будут реализовываться на даты отправления начиная с 18 апреля 2026 года.

«Именно места в вагонах СВ международных поездов традиционно выкупаются быстрее всего, что свидетельствует о повышенном и частично неудовлетворенном спросе в этом сегменте», — пояснили в компании.

На другие типы мест (1 и 2 класса «Интерсити», купе) «Укрзалізниця» оставила стоимость и в международных поездах неизменной.

