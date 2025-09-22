- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 753
- Время на прочтение
- 2 мин
"Укрзализныця" останавливает часть рейсов на Прикарпатье
Сейчас это временное явление.
"Укрзализныця" сообщила о масштабных ремонтно-путевых работах на Прикарпатье, которые продлятся с 28 сентября по 15 октября 2025 года. В связи с этим ряд пассажирских поездов изменит маршруты или не будет курсировать в определенные дни.
Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в Telegram.
В компании отметили, что ремонтные работы проводятся в межсезонье традиционно, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров.
Основные изменения
Поезда № 233/234 Киев - Рахов и № 143/144 Сумы - Рахов временно будут курсировать только до станции Ворохта.
В определенные даты поезд № 233/234 Киев - Ворохта не будет курсировать (из Киева - 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10; из Ворохты - 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10).
Не будут курсировать беспересадочные вагоны Чернигов - Рахов (29.09-17.10) и Ковель - Рахов (29.09-15.10).
Сокращенные маршруты
Только во Львов будут курсировать поезда № 143/144 Сумы - Ворохта и № 209/210 Николаев - Ивано-Франковск в даты 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
Только до Ворохты будут курсировать: № 57/58 Киев - Ясиня, № 257/258 Кропивницкий - Ясиня, № 55/56 Киев - Рахов, № 15/16 Харьков - Ясиня, № 108/107 Кривой Рог - Ясиня.
Только в Ивано-Франковск будут курсировать: № 6/5 Запорожье - Ясиня, № 33/34 Кривой Рог - Ясиня.
Поезд № 26/25 Одесса - Ясиня с 28.09 по 12.10 будет курсировать по маршруту Одесса - Черновцы.
Поезд № 95/96 Киев - Рахов:
будет курсировать в Ворохту (28.09-12.10 в определенные даты) и в Ивано-Франковск (29.09-12.10 в определенные даты).
Отмена рейсов
№ 61/62 Днепр - Ивано-Франковск не будет курсировать в даты 22-24, 29-30 сентября и 1, 6-8, 13-15 октября.
№ 751/752 Киев - Ивано-Франковск - Киев не будет курсировать 23-25, 30 сентября и 1-2, 7-9, 14-16 октября.
Изменение маршрута через Стрый (вместо Ходорова):
№ 142/141 Чернигов - Ивано-Франковск и № 228/227 Краматорск - Ивано-Франковск в определенные даты.
В Укрзализныце призвали пассажиров внимательно проверять расписание перед поездкой и учитывать изменения при планировании путешествий.
