Укрзализныця предупредила о ночном ограничении продажи билетов: что следует знать пассажирам

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В ночь на 19 ноября пассажиры не смогут оформить или вернуть билеты на поезда дальнего и регионального сообщения. Ограничения будут действовать из-за плановых технических работ в информационных системах Укрзализныци.

Об этом передает пресс-служба УЗ.

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Как сообщили в компании, технические работы продлятся 19 ноября 2026 года с 00:30 до 07:10.

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В это время оформление и возврат проездных документов на поезда далекого и регионального сообщения будет полностью недоступным.

Это касается как касс, так и электронных каналов продаж. Проездные документы, приобретенные ранее, хранятся в приложении.

В то же время билеты на пригородные рейсы и Киевскую кольцевую электричку можно будет приобрести в приложении без ограничений.

В Укрзализныце призвали пассажиров учесть график технических работ при планировании путешествий и заранее позаботиться о приобретении или возвращении билетов.

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Ранее сообщалось, что из Украины запускают новый поезд в Польшу.

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