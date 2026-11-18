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- Украина
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Укрзализныця останавливает продажу билетов: когда не будут работать кассы и приложение
«Укрзализныця» временно приостановит продажу и возврат билетов.
В ночь на 19 ноября пассажиры не смогут оформить или вернуть билеты на поезда дальнего и регионального сообщения. Ограничения будут действовать из-за плановых технических работ в информационных системах Укрзализныци.
Об этом передает пресс-служба УЗ.
Как сообщили в компании, технические работы продлятся 19 ноября 2026 года с 00:30 до 07:10.
В это время оформление и возврат проездных документов на поезда далекого и регионального сообщения будет полностью недоступным.
Это касается как касс, так и электронных каналов продаж. Проездные документы, приобретенные ранее, хранятся в приложении.
В то же время билеты на пригородные рейсы и Киевскую кольцевую электричку можно будет приобрести в приложении без ограничений.
В Укрзализныце призвали пассажиров учесть график технических работ при планировании путешествий и заранее позаботиться о приобретении или возвращении билетов.
Ранее сообщалось, что из Украины запускают новый поезд в Польшу.