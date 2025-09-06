"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в ЕС

«Укрзализныця» запустила новые поезда из Ужгорода в ЕС / © УНИАН

С 12 сентября "Укрзализныця" открывает новые прямые маршруты из Ужгорода в столицы Европы. Отныне пассажиры смогут добраться евроколеей в Братиславу, Вену и Будапешт. Продажа билетов уже начата.

об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ в Telegram.

Расписание движения поездов разработано таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство для пассажиров, в частности благодаря возможности удобных пересадок с внутренних ночных поездов. Например, можно выехать из Киева вечером, а уже утром в Ужгороде сесть на прямой поезд в одну из европейских столиц.

Детали маршрутов

Ужгород — Братислава: Поезд №961/618 будет отправляться из Ужгорода в 8:09 и прибывать в Братиславу в 18:33. В обратном направлении (поезд №617/964) отправление из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород в 22:35.

Ужгород — Будапешт — Вена: Поезд №146 будет отправляться из Ужгорода в 8:09, прибытие в Будапешт в 14:20 и в Вену в 17:20. Обратный рейс (поезд №143) будет отправляться из Вены в 10:42, прибытие в Будапешт в 13:19 и в Ужгород в 22:35.

Билеты на эти рейсы можно приобрести онлайн через приложение «Укрзализныци» и на сайте booking.uz.gov.ua, а также на сайтах железных дорог Венгрии и Словакии.

Напомним, чтобы обеспечить комфортные поездки пассажирам на популярных направлениях, «Укрзализныця» назначила пять дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные уголки страны этой осенью.