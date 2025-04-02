"Укрзализныця" открыла продажу билетов на популярном направлении: график

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"Укрзализныця" открыла продажу билетов в сообщении Львов – Чоп – Львов для транзитных поездов №27/28 Киев – Чоп и №749/750 Киев – Чоп.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Это позволит обеспечить удобное пересадочное сообщение для пассажиров, путешествующих в международном сообщении", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 31 марта в связи со строительством европейского пути в Закарпатье изменен маршрут ряда поездов. В частности, временно не будет курсировать через Чоп поезд №368/367 Ковель – Ужгород. Он обеспечивал важные пересадки на международные поезда в Братиславу, Будапешт и Вену.

“Укрзализныця вводит возможность предварительно приобрести билеты из Львова в Чоп и Мукачево на транзитные поезда №27/28 и №749/750, чтобы предоставить альтернативу пассажирам.

Поезд №27/28 Киев – Чоп – Киев обеспечивает пересадки на Вену, Будапешт, Кошице и Братиславу.

График движения:

Киев 19:57 → Львов 03:22 → Чоп 07:50;

Чоп 22:38 → Львов 03:00 → Киев 10:01.

Поезд №749/750 Киев – Чоп – Киев станет универсальным решением для международных и внутренних путешествий, поскольку обеспечивает пересадку на международный трансграничный.

Если не хватило билетов на поезд №27/28 Киев – Чоп, то для пассажиров есть альтернативный поезд:

График движения:

Киев 13:23 → Львов 20:08 → Мукачево 23:55 → Чоп 00:48.

оп 05:21 → Мукачево 06:21 → Львов 09:59 → Киев 16:41.

Как сообщалось, "Укрзализныця" возобновила очередные онлайн-сервисы после кибератаки 29 марта.