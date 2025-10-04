Укрзализныця открывает новый маршрут Киев— Бухарест: что нужно знать

Поезд / © t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця открыла продажу билетов на новый международный поезд Киев — Бухарест. С 10 октября он будет курсировать каждый день, объединяя Украину и Румынию.

Об этом написали в Минразвития.

Поезд будет отправляться из Киева в 06:30 и прибывать в Бухарест в 06:47 на следующий день. В обратном направлении отправление запланировано из румынской столицы в 19:10, а прибытие в Киев — в 19:41.

Поезд будет прибывать на центральный вокзал Бухареста — Gara de Nord. Именно отсюда регулярно курсируют скоростные электрички в международный аэропорт.

Цена и продажа билетов

Стоимость билета в купейном вагоне составляет около 3800 грн. Приобрести их можно уже сейчас в приложении или на официальном сайте Укрзализныци.

Напомним, в четверг, 2 октября, произошли сбои на сайте «Укрзализныци» и в приложении по покупке билетов. Приобрести их можно было только в кассах.